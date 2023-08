NATATION – Trois médailles de bronze de plus

Trois médailles de bronze lors de la trosième journée. Le jeune nageur de 14 ans, Tendry Tiavina Rakotobe, termine à la trosième marche du podium et remporte la médaille de bonze à l’épreuve de 200m dos. Il a parcouru la distance en 3 2 :17 :92, derrière le Réunionnais médaillé d’or, Pierre Yves Despres (2: 13: 47) et le Maurcien Kushen Govinden (2:16:25). «J’ai stressé beaucoup au début mais je suis très content de cette médaille. J’ai même dû me désister à une autre finale, celle du 200m quatre nages pour assurer cette finale du 200m dos. Et ça a payé. Les adversaires sont tous de très haut niveau. Ils ont sûrement eu de meilleure condition de préparation, entre autres le volume d’entrainement et des équipements complets et aux normes», souligne Tendry Tiavina. Dans la matinée, il a déjà réalisé un record de Mada­gascar en 100m dos (1: 02 :60). Madagascar a également réalisé un doublé au 4x100m relais quatre nages hommes et dames. L’équipe masculine a remporté la médaille de bronze (4 :01 :84). Elle a été devancée par la Réunion (3:53:64) et Maurice (3:54: 69). Les filles complètent, elles aussi, le podium de la même épreuve avec un chrono de 4 :41 :62. La Réunion s’offre l’or (4 :26 :08) et l’argent est revenu à Maurice (4 :31 :92). La Grande île a enregistré en tout jusqu’à hier sept médailles dont deux d’or, un d’argent et quatre de bronze. La compétition de natation ne prendra fin que le mercredi 30 août à Vontovorona.