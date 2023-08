MAROALA AMBOROVY – Les habitants exigent la fermeture de la carrière

Les habitants de Maroala dans le fokontany d’Amborovy demandent la fermeture de la carrière d’extraction de sable. Ils sont en danger face au gouffre béant qui grignote leur habitation.

Un risque d’éboulement est également en vue à la prochaine saison de pluie. Les incessantes opérations d’extraction de sable sur cette carrière sont les causes de cette situation dangereuse. « La commune urbaine de Mahajanga a déjà suspendu l’exploitation de cette carrière, l’année dernière. Mais des individus viennent de présenter une autorisation d’extraction de sable sur place, émanant du tribunal administratif de Mahajanga, en date du 27 juillet dernier. Nous sommes en danger car il ne reste plus que quelques mètres entre nos habitations et la fosse de sable. Nos enfants seront également en péril bientôt, à la prochaine pluie. Nous sommes obligés chaque jour de les accompagner pour aller à l’école. Un éboulement grave autour de cette carrière de sable serait inévitable, face à ces extractions », ont déploré les habitants. La commune urbaine de Mahajanga a ordonné la suspension d’extraction de sable, selon l’arrêté n°139-CUM, depuis le 20 décembre 2022. Et ce, jusqu’à nouvel ordre. Mais ces exploitants ont décidé de passer outre et ont alors sollicité l’avis du Tribunal administratif de Mahajanga. Depuis le 21 janvier 2022, les carrières de sable à Amborovy ont été fermées par la région Boeny. Ce, en raison des dégâts environnementaux sur place, des gouffres béants ont apparu à Maroala, l’année dernière.

Situation alarmante

La gestion de ces lieux a été transférée par la région Boeny à la commune urbaine de Mahajanga. Bientôt, des habitations seront englouties dans les fosses et cet endroit de Maroala serait rayé de la carte. En 2017, face à la menace d’effondrement de leurs habitations et de destruction de l’environnement à Amborovy, les habitants du secteur de Soaniadanana ont déposé une plainte sur l’exploitation abusive et sauvage du sable. Tandis qu’en 2019, des riverains ont bloqué l’accès aux poids lourds et camions transporteurs de sable vers la carrière de sable à Ankaraobato, dans le fokontany d’Amborovy. Aujourd’hui, la situation environnementale est alarmante à Maroala face à l’exploitation abusive de sable. Les habitations tout autour sont menacées d’effondrement. Les responsables de la direction régionale de l’environnement Boeny devront réagir et trouver une solution, face à la destruction environnementale à Amborovy.