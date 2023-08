JUDO – ÉQUIPE – Les filles en or, les garçons en bronze

Point final pour la compétition de judo. Les épreuves par équipe ont bouclé en beauté les trois jours de compétitions pour cette discipline. L’équipe féminine composée de Mireille chez les 52kg, Christiane Vital dans la catégorie des 57kg, Narindra chez les 63kg, Laura chez les 70kg et Haingo chez les plus de 70kg, a défait la formation réunionnaise en finale hier au gymnase Ankoay à Ankorondrano. L’équipe mauricienne se trouve à la troisième marche et remporte la médaille de bronze. Les filles se sont imposées face aux Mauri­ciennes et aux Mahoraises en phase éliminatoire. La sélection masculine constituée par Vonjy engagé dans la catégorie 66kg, Lova chez les 73kg, Mialy 81kg, Fetra 90kg et Ricky chez les plus de 90kg, s’est de son côté contentée de la médaille de bronze. Les garçons ont disposé des Seychellois en finale de bronze. Ils se sont imposés face aux Comoriens en quarts de finale avant d’écarter les Mauriciens en demi-finale. Le métal précieux est revenu aux Réunionnais qui ont battu en duel final les Mauriciens. Madagascar et Mayotte occupent la troisième marche. La Grande Ile a engrangé en tout en judo vingt-et-une médailles dont cinq d’or, six d’argent et dix de bronze.