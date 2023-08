JEUX DES ILES – L’haltérophilie rafle tout

L’haltérophilie se place en tête de classement dans la quête des médailles avec un total de 29 médailles d’or tombées entre les mains malgaches.

Après trois jours de compétition à la XIe édition des JIOI qui se joue actuellement à Madagascar, l’haltérophilie malgache a fait une razzia en totalisant 46 médailles dont 29 en or, 7 en argent et 10 de bronze. C’est le résultat temporaire avant la quatrième et dernière journée qui se joue ce jour au petit palais du palais des sports de Mahamasina. Par rapport à la dernière édition à Maurice en 2019, Madagascar a gagné seulement 24 médailles d’or. Les deux ministres coachs de la discipline, Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la Consom­mation et Valéry Ramonja­velo, ministre des Transports et de la météorologie, ont tout fait pour suivre de près l’évolution de nos athlètes en apportant les besoins et les aides nécessaires à nos haltérophiles durant le regroupement. Des aides et contributions qui ont porté leurs fruits car l’haltérophilie est en tête de la liste des faiseurs d’or pour Madagas­car à ce jour durant les trois jours de compétition. « Pour l’édition jouée à domicile, la Fédération malgache d’haltérophilie a fixé comme objectif d’égaler au moins la performance en terre mauricienne. La raison de notre réussite réside dans la bonne préparation de tous les athlètes grâce aux soutiens de nos ministres coachs et la politique de motivation promettant une prime spéciale à tous ceux qui ont gagné la médaille d’or et ceux qui arriveront à battre des records », confie Harinelina Randriamanarivo, président de la Fédération malgache d’haltérophilie.

Primes spéciales

Chez les hommes, quatre athlètes ont réalisé des triplés en arraché, à l’épaulé jeté et au total olympique. Il s’agit d’Eric Herman Andriantsitohaina, Jean Elariont Ramiaramanana, Jules Anthonio Andriama­hefa, Tojonirina Alain Andriantsitohaina. Ravo Cadeau Fanome­zantsoa a réalisé une belle performance en gagnant deux médailles d’or et une en bronze dont une au concours sur l’épaulé jeté avec un poids de 165 kg. L’autre médaille d’or est acquise en total olympique de 291 kg après avoir gagné le bronze de l’arraché à 126 Kg. Chez les dames, quatre ont réalisé des triplés. Il s’agit de la reine de la catégorie de 45 kg Rosina Randafiarison, Zo Lalaina Andriamitantsoa, Sariaka­niaina Aurélia Bakoliharisoa, Angeline Nera Rakotohari­soa. Elisa Vania Ravololo­niaina, dans la catégorie dame des 64 kg, a gagné une médaille d’or. Quatre haltérophiles ont contribué dans la quête de sept médailles d’argent dont Fitiavantsoa Ratsidiarinam­binina, Fanambinana Tina Randrianjatovo et Fabia Tiavina Andriamitantsoa ont gagné chacun deux médailles d’argent et Axelle Soananahary en a gagné une. Six athlètes ont gagné 10 médailles de bronze. Harisoa Benjamine Razafy a totalisé trois médailles de bronze, Elisa Vania Ravolo­loniaina et Axelle Soanana­hary en ont gagné deux, Fitiavantsoa Ratsidiarinam­binina, Ravo Cadeau Fano­mezantsoa ont gagné chacun une en bronze. « Je tiens à féliciter la Fédération malgache d’haltérophilie car c’est une fédération qui œuvre exactement pour le bien de ses athlètes. L’haltérophilie mérite l’aide de l’État central surtout des primes spéciales de la part du chef de l’État Andry Rajoelina, car si son objectif d’être premier au classement général serait atteint c’est grâce à l’haltérophilie », confie Maxime Mandranto­soa Notiavina, un assidu supporteur de la discipline.