INAUGURATION DE MADAGASIKARANTSIKA – La reforestation prend une autre dimension

« Raiso an-kafaliana izy e ». C’est sous cet air populaire bien connu exécuté par une troupe de Hira Gasy, dans la pure tradition du Bapampa, que le couple présidentiel a été accueilli au Cœur du parc botanique Madagasikarantsika, hier, au fokontany Ampotaka, commune rurale Mandoto, dans la région Vakinankaratra. Accompagné par les ministres, Marie-Orléa Vina (Environnement et développement durable) et Lalatiana Rakotondrazafy (Communication et culture), Vy Vato Rakotovao, gouverneur de la région Vakinankaratra et François Rabarijohn, directeur général d’Impérial Brands, initiateur du projet. Ayant survolé le site en hélicoptère, le président de la République Andry Rajoelina a pu se rendre compte de l’importance du projet. « Ma présence ici témoigne de l’attachement du gouvernement à la préservation de la nature et à la valorisation des ressources naturelles. Je félicite Impérial Brands et les communautés locales (Vondron’olona Ifotony, VOI) pour cette franche collaboration à la réussite indéniable ». Marie-Orléa Vina, de son côté, exprime sa satisfaction dans ce partenariat public-privé. « Quand notre ministère a donné son accord en 2021, il paraissait impossible de transformer un terrain désertique en un havre de paix verdoyant aujourd’hui. Beaucoup de gens ont bénéficié des retombées directes et induites de cette réalisation ». Quant à Francis Rabarijohn, il se penche déjà dans le futur. « Il est envisagé d’ouvrir le parc à d’autres activités, d’utiliser à bon escient le centre d’observation de l’environnement. Il faut admettre que le coût réel des investissements a dépassé celui des prévisions. Nous espérons que d’autres groupes en fassent autant ». Liva Andriamaniraka, chef du projet, a rappelé que quarante-cinq espèces y ont été plantées, dont des arbres autochtones et espèces à croissance rapide.