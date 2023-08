HANDBALL – Deuxième doublé des Akio

Parcours sans faute. Les Akio ont arraché leur deuxième victoire respective hier au gymnase du complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona. Les garçons ont défait les Comoriens au bout du suspense sur le score serré de 34 à 30. Le score à la pause a été de 17 partout. Les Comoriens ont encore mené 26 à 20 à quinze minutes de la fin. Les Akio ont fait une impressionnante remontada et ont égalisé26 partout en seulement trois minutes. Ils ont pris petit à petit le dessus et n’ont plus fait que gérer l’avantage durant les dix dernières minutes. «Nous avons appliqué deux styles de jeu pour revenir au score, celui typique malgache qu’est le jeu rapide et celui de combinaison. Nous n’avons fait que gérer notre avantage à la fin du match», confie le coach Tilo Andriamiharinosy. Le directeur technique national de l’équipe comorienne, Dada Ben Omar a souligné de son côté que «il y a eu des relâchements. Avec notre effectif qui est venu a Madagascar, douze au lieu de dix-huit, plus un carton rouge, les joueurs étaient fatigués». Les filles ont de leur côté, battu sèchement les Mauriciennes sur le score net de 36 à 12. Le tableau affichait déjà 21 à 5 à la pause. «Nous sommes contents de notre résultat. Nous allons préparer le dernier match de groupe contre les Comores car notre objectif est de finir premier. Nous étions supérieurs techniquement et les filles ont bien appliqué les consignes», souligne l’entraineur, Tsilavina Patrick Randriamahenina. «J’ai constaté une baisse de niveau pour l’équipe mauricienne. Nous avons remarqué ça lors de leur match contre les Comores qui nous ont surpris avec leur bon niveau», a souligné Judith Fenoarisoa, une des animatrices et doyennes de la sélection malgache. Les filles ont disposé des Seychelloises lors de leur premier match tandis que les garçons ont écarté les Mauriciens.