FOOTBALL – Le calendrier des demi-finales reste flou

Dans le flou. Les quatre équipes qualifiées en demi-finales de la XIe édition des Jeux îles sont toutes connues, à l’issue de la troisième et dernière journée de la phase éliminatoire d’hier. Madagas­car et Maurice sont les deux sélections qualifiées du groupe A. La Réunion et Comores ont, quant à eux, validé dans le groupe B leur ticket pour la prochaine phase. Les classements des deux groupes ne sont pas encore confirmés, qui est premier et qui est deuxième. Les responsables de la compétition ont encore voulu vérifier le règlement de compétition avant d’annoncer le programme des demi-finales. Même le site officiel des jeux n’a pas encore publié le calendrier jusqu’à tard hier soir. Pour le cas du groupe A, Madagascar et Maurice sont à égalité parfaite et comptent chacun quatre points après une victoire et un match nul. Les Barea se sont imposés en première journée, le 24 août, 1 à 0 face aux Seychelles, au By Pass, avant de faire un match nul, 1 partout, contre Maurice, le 28 août à Mahamasina. Les Quadricolores ont quant à eux défait les Seychellois, hier à Mahamasina, sur le même score de 1 à 0, signé Aurélien François (17e), le même buteur et même geste acrobatique comme lors du match contre Madagascar. Maurice a eu un penalty suite à une faute du gardien de but seychellois, Michel Alvin sur Aurélien. Le portier seychellois a su limiter le dégât en repoussant le ballon. La décision de l’organisation concernant le classement final des deux groupes est très attendue pour savoir le calendrier des demi-finales qui auront lieu le jeudi 31 août au stade Barea. La première est programmée à 16 heures et la deuxième à 19 heures. La finale aura lieu le samedi 2 septembre à 19 heures à Mahamasina, tandis que la petite finale se tiendra à 16 heures au By Pass.