FINANCES – Un dictionnaire de traduction des termes économiques et financiers disponible

Un nouvel outil a été présenté par le ministère de l’Économie et des finances. C’est un dictionnaire de 300 pages en français-malgache dédié aux termes dans le domaine des finances et de l’économie.

Comprendre et traduire le jargon et la terminologie utilisés dans le domaine de l’économie, c’est désormais possible et facilité avec le nouveau dictionnaire de traduction « français-malgache » dévoilé hier par le ministère de l’Économie et des finances. Une nouvelle initiative pour se familiariser avec les termes courants utilisés dans le domaine et en comprendre tout le b.a.ba. Le document de trois cent trente-sept pages est gratuit et est entièrement mis à la disposition de tout le monde. Le dictionnaire semble ainsi être le moyen idéal d’adapter la langue et la sémantique malgache utilisée en économie pour les professionnels, et les « profanes ». L’on pourrait alors en déduire que ce sont les étudiants de la fac d’économie, de gestion qui auront besoin de cet outil, mais également les journalistes qui ont désormais à leur disposition le kit complet (ou presque) pour apprécier les subtilités et en même temps les nouvelles terminologies, utilisées dans la sémantique de l’économie. « Dans un contexte international qui ne cesse d’évoluer, le champ sémantique dans le domaine de l’économie s’enrichit de jour en jour. De nouvelles expressions naissent afin de communiquer, de partager et d’expliquer des activités de plus en plus complexes et interconnectées », peut-on lire dans la préface du dictionnaire.

Initiatives

D’après Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et des finances, « l’aboutissement de ce projet est le fruit d’un travail effectué par tous les servies de son ministère ainsi que l’Ordre des Journalistes Malgaches réunis au sein du département communication du MEF ». Et la ministre d’ajouter que « cet ouvrage est en quelque sorte un legs laissé aux collaborateurs. Et vu que la langue malgache évolue continuellement, nous espérons que les générations futures pourront y apporter leur contribution ». Le dictionnaire en question est déjà disponible depuis hier sur le site du ministère de l’économie et des finances et sera gratuit au niveau de tous les services du ministère. Le ministère de l’Économie et des finances avait déjà pris des initiatives de ce genre avec la publication d’un petit guide pour comprendre la loi de finances. Un outil également gratuit qui a été mis à la disposition des citoyens. Publié uniquement en français à cette époque, l’objectif était de lever le voile sur différentes questions que pouvait se poser la population sur tel ou tel sujet. Bref, un ouvrage qui était publié dans le même esprit que ce dictionnaire, à la différence près que le petit guide était en français. Le dictionnaire servira également plus aux médias, principaux véhicules de la vulgarisation de la langue surtout à l’ère de la révolution du numérique.