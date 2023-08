ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Les appréhensions de la candidate Rasolofonoroniaina

Julia Mickaelle Rasolofonoroniaina est venue à la HCC non pas pour déposer son dossier de candidature mais pour apporter ses doléances à la Haute cour constitutionnelle. La troisième candidate féminine pour l’élection présidentielle est arrivée à la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) Ambohidahy hier dans la matinée. À la stupeur générale, elle n’a pas encore déposé ses dossiers de candidature mais a simplement apporté des remarques et des craintes vis-à-vis des prochaines échéances électorales à la HCC. Par contre, son dossier de candidature sera déposé à la HCC vendredi prochain, d’après Jean Nirina Rafanomezantsoa, son directeur de campagne, hier à Ambohidahy. « Je tiens à préciser que notre dossier de candidature sera déposé ici même vendredi sans faute. Nous sommes prêts, nous n’allons plus reculer », explique le directeur de campagne. Afin de dissiper ses craintes, la candidate n’a pas seulement déposé une lettre à la HCC, elle en a aussi déposé une à la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Craintes

Concernant les doléances, les craintes de Julia Mickaelle Rasolofonoroniaina s’articulent sur les incertitudes qui demeurent sur la capacité de la CENI à tenir son rôle, dans la préparation des élections, les difficultés rencontrées par les candidats sur les pièces à fournir pour être recevables par la HCC, et surtout les problèmes de certains candidats, comme l’ancien Président Marc Ravalo­manana, qui, selon Jean Nirina Rafanomezantsoa, a toujours des affaires non résolues par la justice, et le problème de nationalité étrangère de Andry Rajoelina. Le patron du FITRAMA craint aussi des formes de ruses qui peuvent amener à fausser le résultat des urnes. « On constate qu’il existe des ruses dans le processus de préparation des prochaines élections, pourtant il ne faut pas les prendre à la légère, la présidentielle est une affaire publique très sensible. C’est pour cette raison que nous sommes venus ici tôt, ce lundi matin, pour montrer aussi notre volonté d’avancer, » poursuit-il. Le programme de la candidate originaire d’Anosizato est l’instauration de la cinquième République par voie de référendum, pour une révision de la Constitution. Pour elle et ses partisans, c’est la Constitution de la quatrième République qui pose problème et freine le développement du pays. Jean Nirina Rafanomezantsoa explique quand même que l’avènement de cette nouvelle République ne viendra pas de la rue, vu qu’ils ne pensent pas à protester mais à briguer le pouvoir par la voie démocratique.