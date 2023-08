COOPÉRATION BILATÉRALE – Une mission économique coréenne en visite de prospection

Une mission économique est actuellement en déplacement à Madagascar pour défricher le terrain, en vue d’attirer les entreprises coréennes dans la Grande île.

Tâter le terrain. Les entreprises coréennes encouragées à investir à Madagascar. Une mission économique coréenne, dirigée par un émissaire de la présidence de la République sud-coréenne et des entreprises de ce pays, est actuellement en déplacement à Madagascar. Ils prospectent et tâtent le terrain en vue d’explorer les opportunités que proposent la Grande île. À cet effet, deux protocoles d’accord ont été signés hier au Novotel Alarobia, entre la Korean Trade Investment Promotion Agency (Kotra) et des entreprises malgaches. En plus des tables rondes, B2B entre les entreprises des deux pays, ces opérateurs économiques ont été initiés au climat des affaires et aux investissements dans la Grande île. À en croire le ministre des Mines et des ressources stratégiques, Olivier Herindrainy Rakotomalala, Madagascar présente des opportunités d’investissement uniques, surtout dans le secteur minier et les batteries lithium-ion. Des domaines qui intéressent beaucoup les Coréens, qui veulent utiliser leur capitaux dans le pays. « Nous avons besoin des investissements étrangers pour transformer nos ressources et créer des emplois » avait-il tenu à souligner, hier, lors de la cérémonie de signature de ces fameux protocoles d’accord. En effet, des entreprises coréennes qui utilisent leur capitaux dans la Grande île pourraient apporter un plus, une valeur ajoutée, aux ressources dont dispose Madagascar. « Il faut savoir que si des entreprises coréennes investissent à Madagascar, ce n’est pas pour se procurer tout simplement des matériaux. Nous sommes aussi là pour augmenter la valeur ajoutée des ressources que Madagascar pourrait offrir sur le marché mondial », explique Yoon Sang Jick, émissaire spécial de la présidence de la République de Corée du Sud. Les futures relations pourraient être axées sur le secteur minier, les énergies propres ou encore le domaine du numérique.

Accompagnement

Les investissements à Madagascar se voient facilités car depuis quelques temps, le cadre légal de ceux- ci a été renforcé par plusieurs réformes vitales. Parmi celles-ci, la loi sur les investissements, initiée par Edgard Razafindravahy, ministre du commerce de l’Industria­lisation ,et de la consommation. Une législation qui met sur le même pied d’égalité, en accordant le même traitement aux investisseurs nationaux et étrangers. De même pour la loi sur les sociétés coopératives, ainsi que le récent code minier, qui offrent l’assurance d’une certaine sécurité pour les investisseurs et les industriels. La Corée du Sud est l’un des partenaires économiques majeurs de la Grande île en étant le cinquième pays pourvoyeur d’investissements directs étrangers pour Madagascar. Comme Rome ne s’est pas fait en une journée, il en va de même pour le processus, qui vise à happer les entreprises coréennes à investir dans la Grande île, d’où le rôle de l’Economic Development Board of Madagascar, qui fait office de facilitateur. « Le protocole d’accord signé entre la Kotra et l’EDBM permettra d’envisager toutes les possibilités de travailler ensemble avec les investisseurs coréens. Plus important est le fait de pouvoir satisfaire aux questions posées par ces entreprises par rapport au climat des affaires à Madagascar », confie Lantosoa Rakotomalala, présidente du conseil d’administration de l’EDBM.