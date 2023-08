CIRCULATION – Travaux de réhabilitation et pointe-à-temps sur plusieurs axes

Depuis quelques semaines, la commune urbaine de Mahajanga procède à des travaux de réhabilitation des portions de rue et de pointe- à-temps sur plusieurs axes. Le tronçon à partir du rond-point des taxis à Mahavoky menant vers le marché de Tsaramandroso ainsi que la portion dans le quartier d’Ambovoalanana sont en chantier depuis trois semaines. Le financement de ces travaux est réalisé sur fonds propres de la municipalité. Le délai d’exécution de ces travaux est de quatre-vingt jours. Par ailleurs, des pointes-à-temps ont commencé au boulevard Marcoz à partir du pont à la Corniche, près de l’hôtel Baobab Tree, en passant devant le siège de la Cour d’appel, l’hôpital CHU de Mahavoky Atsimo et débouche au c roisement du bloc administratif Ampisikina. Cet axe très fréquenté et zone administrative est en piteux état depuis quelques années. Le passage des poids lourds et camions-citernes aggravent et accélèrent la destruction de la chaussée à Mahavoky Atsimo vers le croisement du village touristique. La perturbation de la circulation durera deux mois, fort heureusement avant l’arrivée de la saison des pluies.