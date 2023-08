CIRCULATION – L’embouteillage bloque le quotidien des Tananariviens

Mauvaise gestion de la circulation. Les habitants de la ville des Mille sont agités par rapport à la gestion de la circulation pour la tenue des Jeux des îles de l’océan Indien. La circulation dans tous les recoins des rues d’Antananarivo est presque perturbée. On peut apercevoir de l’embouteillage du côté de Tsaralalàna, Analakely, Anosy et aussi à Ankorondrano. Les usagers de ses rues sont obligés de prendre d’autres déviations pour arriver à l’heure à leur destination. Le quotidien de ses riverains est bloqué par le passage des délégations participantes aux Jeux. Ces dernières détiennent toujours la priorité pour le passage, escortées par des forces de l’ordre. La rue en partance de Tsaralalàna était encombrée par l’embouteillage, hier dans la matinée, puisque des délégations sont logées auprès des hôtels tout au long du marché de Tsaralalana. Les véhicules personnels devraient prendre d’autres déviations pour ainsi arriver à l’heure à leur destination. L’embouteillage ne prendra jamais fin à moins que les Jeux des îles ne s’achèvent. Nous devons toujours trouver des solutions afin d’éviter les retards. « À peine où les joueurs étrangers commençaient à arriver dans la capitale, j’ai tout de suite changé l’heure de mon départ de la maison », explique Rado Rabenjarison, un utilisateur empruntant la voie à Ankorondrano chaque jour. L’embouteillage ne se crée pas seulement à cause de la tenue des Jeux des îles. La construction du pylône du téléphérique à Tsaralalàna est aussi l’une des raisons pour lesquelles cet axe est bouché. Les utilisateurs demandent une réorganisation très importante pour libérer davantage la voie dans cette partie. « Passer une voie de 500 mètres va jusqu’à quinze minutes », rapporte un autre usager. Ils sont aussi coincés par les acheteurs de fournitures scolaires, s’étalant le long de cette voie. « Les personnels chargés de gérer la circulation devraient prendre des mesures adéquates », demandent les usagers.