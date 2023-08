BASKETBALL – 3X3 – Carton plein pour les hommes et dames

Le basketball 3×3 malgache vient de montrer que Madagascar est en avance par rapport aux autres îles. Les deux équipes nationales hommes et dames ont remporté l’or en finale.

Les Ankoay seniors dames et hommes ont remporté les deux médailles d’or de la discipline lors de la grande finale jouée, hier, sur le terrain extérieur du stade Barea Mahamasina, deux finales comptant pour la XIe édition des JIOI 2023 jouée à la maison actuellement. Durant les phases éliminatoires jusqu’à la grande finale, les deux porte-fanions de Madagascar n’ont connu aucune défaite et ils ont terminé en remportant le match avant les dix minutes de temps de jeu. Chez les dames, les Ankoay de Madagascar ont surclassé facilement les réunionnaises sur le score de 21-9. Un match gagné à 24 secondes de la fin du temps règlementaire. Les porte- fanions de La Réunion ont essayé de résister durant les cinq premières minutes. La bande à Christiane n’a mené que de 7-5 après 4 minutes 34 secondes de jeu. Les réunionnaises ont été fortes en jeu de pivot et en attaque durant les cinq premières minutes obligeant les joueuses malgaches à commettre des fautes. Ayant su rectifier le tir, les joueuses malgaches, très fortes tactiquement et techniquement, ont rebondi à partir de la sixième minute de jeu. Avec des tirs de précision à 2 points, Madagascar a mené 14-5 à moins de 3 minutes 49 secondes de la fin du temps réglementaire. 15-5, 16-6, 17-6 puis 18-7 toujours à l’avantage des malgaches. Avec un tir à 2 points de Chine (Emeranchine), Madagascar a mené 20-7, et le score final a été de 21-9.

Objectif impératif

« Notre avantage réside dans nos expériences acquises durant nos sorties en Afrique et en Israël. En plus on se connait sur le terrain, donc, la victoire est un objectif impératif car on a un statut à défendre », confie Harisoa Muriel Hajanirina. Chez les garçons, les protégés de Jean de Dieu Randrianarivelo, coach de l’équipe malgache, ont suivi le même chemin que l’équipe féminine. Ils n’ont connu aucune défaite et ont remporté leur match toujours avant la fin du temps réglementaire de 10 minutes. En finale, Madagascar a battu Mayotte sur le score de 21-11 à 3 minutes 32 secondes de la fin du temps réglementaire. La résistance mahoraise n’a duré que durant les quatre premières minutes où les deux équipes sont à 5 partout. à partir de là, la machine malgache s’est emballée : 7-5, 7-6, 9-6 et 13-9 à moins 5 minutes 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Après avoir commis leurs huit fautes, les mahorais n’arrivaient plus à s’exprimer sur le terrain. Arnold a tué le match par un alley oop qui a reçu l’ovation de tout le terrain aménagé pour le basketball 3×3. Le score final a été de 21-11, synonyme de médaille d’or pour Madagascar. Le basketball 3×3 a été joué pour la première fois aux Jeux des îles. La première performance revient donc à Madagascar. « Nous sommes contents d’atteindre notre but de gagner l’or. C’est la première expérience aux JIOI et nous avons joué en équipe », confie Elly Randriamampionona.