BADMINTON – L’équipe masculine arrache le bronze

Exploit historique. Madagascar renoue avec la médaille des Jeux des îles. L’équipe masculine composée de Julio Randriamalala, Marc Haja Vonjinirina, Rahary Ramanana et Riana Manja remporte la médaille de bronze par équipe. La formation malgache s’est inclinée par 0 à 3 devant l’équipe mauricienne, hier, à la grande salle de la zone Forello à Tanjombato. La Réunion qui a perdu contre les Maldives arrache elle aussi le bronze. Maurice et Maldives disputeront la finale ce jour. La dernière médaille de bronze malgache date des Jeux des îles aux Seychelles en 1993. Et la meilleure performance des badistes malgaches a été les trois médailles d’argent et deux de bronze en 1990, lors des Jeux sur le sol malgache. En phase de groupe, l’équipe hôte s’est pliée d’entrée, samedi, devant la formation maldivienne par 0 à 5 avant de remporter son unique victoire contre la formation mahoraise par 5 à 0. Du côté des filles, Fenitra Arijesa, Soaniaina Razana­maly, Stephania et Asminah Razafiarimalala joueront ce matin contre la Réunion pour la troisième place, synonyme de médaille de bronze également. En poule unique, chaque pays s’affronte. Au terme de la compétition, Maurice occupe la première place et Maldives se trouve en seconde position. Madagascar a ravi une seule victoire contre Mayotte (5-0) et a encaissé deux défaites face à Maldives et Maurice.