ANDROY – Le feu rase les plantations et le village

Une culture de cactus, trois milles plants d’eucalyptus et cinq maisons ont été balayés par un feu de brousse dans l’Androy. Il a fallu dix heures pour le maîtriser.

Acte volontaire ou non, les dégâts laissés par un feu de brousse survenu vendredi dans la commune de Beraketa, de la région Androy, ont été énormes. La surface brûlée est évaluée à cent hectares. Deux hectares de ce terrain ont récemment été recouverts de trois mille plants d’eucalyptus, sous la responsabilité de l’équipe d’un projet intitulé Afafy Sud. Trois hectares avaient également été reboisés de cactus, sous la surveillance du Programme alimentaire mondiale (PAM). Tout cela et le reste de la superficie, un pré et un espace peuplé, ont été réduits à néant, selon le constat désolant des autorités locales et de la gendarmerie nationale. Cinq familles composées au total de vingt personnes ont perdu la quasi-totalité de leurs biens avec leurs maisons. Elles ont dû être relogées provisoirement chez les autres villageois dont les habitations ont été épargnées par le sinistre. Le préjudice est estimé à trois millions neuf cent mille ariary. Le maire, le chef du « fokontany », le commandant de brigade de la gendarmerie de Beraketa, et le cantonnement forestier, se sont rendus sur place. D’après les explications qu’ils ont reçues, le feu est parti de l’Est vers 10 heures du matin.

Des mesures

Il a rasé tout ce qui se trouvait sur son passage. La communauté s’est efforcée elle-même de l’endiguer, mais le vent s’est montré peu coopérant. Les gens ont mis dix heures pour parvenir à circonscrire le feu. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée. Le chef du district et celui de l’antenne du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) ont été avisés des faits pour qu’ils prennent des mesures répondant aux urgences sociales des sinistrés. La sensibilisation des villageois sur la protection de l’environnement et la lutte contre le feu de brousse a été renforcée. Une enquête a été ouverte de toute façon pour identifier la véritable origine de la tragédie. « Si elle avait réellement été l’œuvre d’un(e) humain(e), le ou la pyromane risque gros », prévient la gendarmerie.