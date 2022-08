TICAD 8 – Rajoelina note les enjeux de l’autosuffisance alimentaire

À l’instar d’une trentaine de chefs d’État et de gouvernement africains, Andry Rajoelina a pris part à la TICAD 8, à Tunis. L’occasion pour le locataire d’Iavoloha de souligner, à nouveau, les enjeux de l’autosuffisance alimentaire.

TRANSFORMER les difficultés en opportunités. Une formule dite par Andry Rajoelina, président de la République, devant l’Orga­nisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUD I ), à Vienne, il y a quelques jours. Une formule qu’il a réitérée durant la séance plénière de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), à Tunis, samedi, à s’en tenir à sa publication sur son compte twitter.

Selon le tweet du locataire d’Iavoloha, samedi, le programme de la première séance plénière de la TICAD 8 porte sur “ les enjeux économiques de l’Afrique, afin de transformer les difficultés auxquelles nous faisons face en opportunités”. Pour Mada­gascar, il s’agit de surfer sur la vague des crises globales actuelles pour accélérer la marche vers l’autosuffisance, surtout l’autosuffisance alimentaire. Un objectif que le président Rajoelina souligne à chacun de ces rendez-vous internationaux. Un challenge qu’il a de nouveau mis en avant dans la capitale tunisienne.

Selon une publication sur la page Facebook de la présidence de la République, le chef de l’État “a évoqué les défis en termes d’agriculture pour atteindre l’autosuffisance alimentaire”. Le soutien au renforcement des capacités de production alimentaire et des financements pour le développement sont inscrits dans le thème économique de la TICAD 8. Le secteur agricole, justement, est l’un des secteurs dans lesquels le Japon, par le biais de son agence de coopération internationale (JICA), est particulièrement actif.

Dans une publication par voie de presse, samedi, l’ambassade nippone à Madagascar relève, entre autres, le projet PAPRIZ, en cours depuis 2011 et qui concerne l’appui à l’amélioration des techniques de riziculture. Toujours en matière de soutien à l’agriculture, la publication de la présidence de la République ajoute que Andry Rajoelina a énuméré les projets réalisés en coopération avec le Japon, comme la réhabilitation du système d’irrigation dans le Sud du lac Alaotra.

Selon les échos du déplacement présidentiel à Tunis, Andry Rajoelina souhaite que cette coopération entre Madagascar et le Japon dans le renforcement de l’agriculture soit renforcée. Un point qu’il a affirmé de vive voix durant une rencontre bilaté­rale avec Yoshimasa Hayashi, ministre des Affaires étrangères du Japon, qui a représenté son Premier ministre à la TICAD 8. Ce dernier ayant été testé positif à la Covid-19.

Actions concrètes

Durant cette entrevue en marge des séances de travail de la TICAD 8, Andry Rajoelina a, notamment, demandé à Yoshimasa Hayashi à ce que le Japon renforce le partage d’expérience en matière de riziculture. L’autosuffisance, puis avoir un surplus de production pour l’exportation étant l’objectif. Un axe de coopéra­tion qui aurait enthousiasmé le ministre des Affaires étrangères nippon. Il a d’autant plus indiqué que le Japon prévoit une enveloppe de 300 millions de dollars, pour soutenir la production alimentaire en Afrique.

Fumio Kishida, Premier ministre du Japon, intervenant par visio-conférence, a confirmé l’enveloppe de 300 millions de dollars en soutien à la production alimentaire pour le continent africain. Il a ajouté que 130 millions de dollars en plus sont prévus pour les aides alimentaires d’urgence. La principale annonce faite par le chef du gouvernement nippon durant la TICAD 8 est que le Japon “compte mobiliser 30 milliards de dollars pour l’Afrique, durant les trois prochaines années”.

À entendre la déclaration du Premier ministre japonais, ces 30 milliards de dollars seront composés de financements publics et privés. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une manne conséquente. Madagascar devra, toutefois, jouer des coudes avec les autres nations africaines pour avoir la meilleure part du gâteau. Il faudra convaincre avec des projets et des dispositions incitatives.

Selon Baomiavotse Vahinala Raharinirina, directrice de cabinet du président de la République, sur sa page Facebook, les évaluations faites par le gouvernement nippon indiquent que la partie Est de l’Afrique est en retard avec l’Ouest sur les projets qui pourraient bénéficier des financements japonais. Des efforts sont à faire, concède-t-elle. Les échos de l’intervention présidentielle à Tunis rapportent, toutefois, que Madagascar compte bien refaire son retard cette fois-ci.

Outre les défis de l’auto­- suffisance alimentaire, le domaine de l’infrastructure a, aussi, été souligné par Andry Rajoelina. Dans ses arguments il a, notamment, avancé l’exemple de l’extension du port de Toamasina. “Un des plus grands projets de coopération japonaise en Afrique”, affirme la publi­cation par voie presse de samedi. Il y a, aussi, le projet Ambatovy qui est le plus grand investissement privé à Madagascar.

Dans sa prise de parole durant la séance plénière à Tunis, samedi, le Chef de l’État a, du reste, souligné l’importance de la solidarité face aux difficultés d’ordre local et global. Il en a ainsi “appelé le Japon, les pays africains, et les partenaires, à aller au-delà des discours et traduire les résolutions de la TICAD en actions concrètes”, conclut l’information partagée par la présidence de la République sur sa page Facebook.