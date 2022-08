Nouvelles technologies – Betioky Atsimo doté d’Internet gratuit

Le développement des technologies numériques à Madagascar commence à s’étendre dans les régions. Le district de Betioky Atsimo vient d’être équipé de l’Internet gratuit grâce à des hotspots installés par le ministère du développement Numérique, de la transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT ), le week-end dernier.

Le ministre Tahiana Razafindramalo a souligné que « la mise en place de ces hotspots s’inscrit dans le cadre du projet gouvernemental de désenclavement des zones rurales ».

L’objectif de la gratuité de l’Internet à Betioky Atsimo est de permettre à la jeunesse locale de faire des recherches et de maîtriser les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Les districts d’Ampanihy, Sakaraha et Toliara I ont déjà été équipés de hotspots, selon le MNDPT.

D’autre part, la descente effectuée par le ministre dans le Grand Sud lui a permis d’effectuer une visite des infrastructures implantées par l’État dans la région du Sud-ouest, comme le Smart village de Tongobory. Les communes d’Itampolo, Miaritaheza, Marerano et Tandrana ont également des Smart villages. Un Smart village est un lieu de mise en œuvre, d’expérimentation et de transmission de pratiques participatives et numériques permettant aux communautés villageoises et aux professionnels de mettre en œuvre des projets.