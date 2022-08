Consommation – L’huile raffinée de demi-litre se vulgarise

L’huile raffinée en bouteille d’un demi-litre commence à apparaître dans les épiceries. Une version petit modèle de l’huile est déjà distribuée sur le marché, et différentes marques la produisent. « En raison de la cherté de la vie, nous avons opté pour les versions demi-litre et un quart de litre de l’huile cachetée. Beaucoup sont ceux qui n’aiment pas consommer de l’huile en vrac, mais leur pouvoir d’achat ne leur permet plus d’acheter au litre à cause du prix très élevé », explique la vendeuse d’une épicerie d’Ankaraobato.

Un demi-litre d’huile raffinée se vend entre 5 000 et 5 500 ariary, le quart à 3 000 ariary, tandis que le litre se vend entre 9 500 et 12 500 ariary.

À Analakely, un demi-litre d’huile d’arachide de fabrication locale se vend à 7 000 ariary. « Sur le marché beaucoup sont portés vers l’huile cachetée en demi-litre, et nous commençons à en vendre », selon une marchande de PPN (produits de première nécessité) d’un pavillon à Analakely.

Certains vendeurs hésitent encore de commander de l’huile en petite version, car ils craignent que la plupart des clients ne puissent l’acheter à cause du prix plus élevé.

« Les gens préfèrent acheter un litre d’huile raffinée à 9 500 ariary au lieu d’un demi-litre à 5 000 ou 5 500 ariary », selon un autre épicier.