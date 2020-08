Volleyball – Euro U19 : Duel France-Serbie en demi-finales

Dernière ligne droite. Les demi-finales de la quatorzième édition du championnat d’Europe de volleyball catégorie des moins de 19 ans filles se tiendront ce soir à Zenica en Bosnie Herzégo­vine. Les quatre pays qualifiés étaient connus jeudi à l’issue des cinq journées de la phase de poule qui se sont déroulés à Zenica en Bosnie pour le groupe I et à Osijek en Croatie pour la poule II.

La première demie sera une affaire entre les Biélo­russes, leaders du groupe I et la Croatie dauphine de la France dans la poule II. Le coup d’envoi sera donné à 18 heures locales, soit 17h à Madagascar. Classées en pôle position du groupe II à l’issue des éliminatoires, les Bleues juniors d’origine malgache, Leia Ratahiry, Hope Rakotozafy, et leurs coéquipières entreront en lice à 19h30, heure malgache pour affronter les Serbes.

L’équipe serbe a validé jeudi soir son ticket pour la phase finale en disposant de la formation polonaise par 3 manches à rien. Ce match comptant pour la dernière journée des éliminatoires était décisif car ces deux équipes étaient à égalité avec deux victoires et une défaite chacune dans leur groupe.

L’équipe de France junior a effectué un parcours sans faute en phase de groupe.

Carton plein

Les Tricolores ont signé trois succès en autant de rencontres. Dans la souffrance La première victoire a été au tie-break. La bande à Leia Ratahiry, attaquante-réceptionneuse de Grenoble Volley UC, n’a pu écarter la formation croate sur son parquet qu’en cinq sets, 3 à 2.

La France a, par la suite, défait nettement la Bulgarie par 3 sets à rien en troisième journée et a surclassé la Turquie par 3 sets à 1 en cinquième et dernière journée. Après son titre de zone de la West Eurpean volleyball zonal association (WEVZA) de l’an passé, l’équipe, avec presque la même ossature, est à deux pas du titre continental et disputera le Final four de l’Euro U19 filles version 2020 ce soir.