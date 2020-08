Vol aggravé de meurtre – Un jeune homme avoue avoir tué et volé

Pressé de questions par la brigade criminelle d’ Anosy, un homme âgé de 20 ans est passé aux aveux. Il est enquêté et retenu en garde-à-vue avec sa compagne.

Atroce. La brigade criminelle de cinquième section (BC5) est au cœur de l’interrogatoire de deux personnes impliquées dans un meurtre odieux survenu le 7 juillet, à Soavimasoandro.

À la lumière des informations signalées, le présumé auteur principal de l’homicide, un homme âgé de 20 ans, a immédiatement reconnu l’acte. Sa petite amie se trouve enfermée avec lui pour complicité. Elle savait très bien ce qu’il avait commis. Pourtant, elle l’avait accueilli chez elle, ce qui est synonyme de recel de malfaiteur.

Coup de filet

Si l’on s’en tient aux explications reçues auprès des enquêteurs, seule une partie du butin de 15 millions d’airary a pu être récupérée sur eux.

Selon le récit de la police nationale, le jeune homme originaire de Faratsiho était arrivé à Antananarivo pour travailler en tant qu’aide au sein d’une famille à Soavi­masoandro. La fille de ses employeurs et lui sont tombés amoureux. Ils se sont mariés.

Depuis, la famille partageait toute sa vie avec lui et rien n’était secret. C’était la confiance totale. Le gendre savait même où ses beaux parents gardaient leur argent dans leur chambre. Il avait remarqué la présence de 15 millions d’ariary chez eux. Du coup, il a fini par être tenté pour voler.

Le mardi 7 juillet, il était resté à la maison avec sa belle mère. Sa femme et le père étaient sortis. Il avait alors profité de leur absence pour mettre le grappin sur la somme faramineuse, après s’être débarrassé de la mère de famille. Cette dernière avait reçu un coup de barre à mine. Gravement blessée, elle avait été amenée à l’hôpital où elle avait rendu son dernier souffle le lendemain.

Sitôt saisie de l’affaire, la BC5 a mené tambour battant l’enquête et la filature. Opérant sur la base de renseignements, elle a été mise au parfum de la cachette de l’assassin, à Antanetibe, dans le district de Faratsiho, région du Vakinankaratra.

Un coup de filet a été organisé mercredi dernier. Résultat, la principale cible s’est fait cueillir chez sa compagne qui était bel et bien en connaissance de cause. Tous les deux ont été ramenés dans la capitale et mis en garde-à-vue dans les locaux de la direction de la police judiciaire pour être enquêtés.