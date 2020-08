Prison break, broken lives

Il avait 11 ans quand il a été propulsé dans l’enfer de la prison. Un grand lui a demandé d’aller récupérer un sac en jute et de le lui rapporter. Quoi de mal à cela? Un geste parti d’une bonne intention qui lui coûtera six longues années de sa vie. Le sac en question, qu’il transportait sur le dos, contenait des ossements humains et il a été « pris la main dans le sac ». Il n’avait que 17 ans au moment de l’évasion de la prison de Farafangana et a attendu durant six ans un jugement qui ne se fera plus jamais. Détention préventive? Détention punitive plutôt.

Le 6 avril 2019, à Maroantsetra, un étudiant de 19 ans, arrêté la veille car il était soupçonné de vol avec effraction, a été retrouvé mort après avoir passé une nuit en garde à vue. Selon le rapport d’un médecin, le jeune homme a été battu à mort. Pour son rapport d’octobre 2018, Amnesty International a recueilli des témoignages indiquant que les policiers avaient souvent recours à la violence pour obtenir les « aveux » des suspects, afin de clore rapidement les dossiers. La population carcérale totale a augmenté, atteignant son plus haut niveau depuis 10 ans avec 24 928 détenu·e·s. La surpopulation et le manque d’hygiène, de nourriture et de soins médicaux sont devenus la norme.

Face aux événements qui sont survenus à Farafangana le dimanche 23 Août dernier, à savoir l’évasion de la prison qui a engendré la mort de 23 prisonniers, blessé quelques-uns, les Organisa­tions de la société civile (OSCs) Défenseurs des Droits Humains actives à Farafangana haussent le ton. Ils condamnent « la suppression des vies » et souhaitent réconfort et apaisement pour les familles endeuillées. « Tués comme des mousti­ques » tel est le terme utilisé par ces organisations face à la fusillade continue lors de la poursuite des prisonniers en fuite.

Elles pointent également du doigt et sans frémir les déclarations frontales destinées à faire taire, proférées par quelques responsables des Forces de l’ordre vis-à-vis des acteurs qui réclament le respect des droits humains, incluant ceux des prisonniers. La demande supplémentaire d’explications consistantes se fait de plus en plus entendre au niveau national comme sur la scène internationale. Négligence et recours à la force disproportionnés étaient visibles sur les vidéos.

Après des années et de combats au quotidien, ces organisations mettent en évidence la souffrance des prisonniers. Une souffrance réelle, palpable et inhumaine, vu leur nombre élevé inadapté aux infrastructures existantes. Des mesures sont à prendre pour améliorer les conditions de vie en milieu carcéral. Le transfert des prisonniers, déjà jugés dans les camps pénaux pourrait être envisagé. Elles renforcent leur volonté continue de travailler en faveur de l’environnement des prisons, pour le respect des droits des prisonniers, et font appel à tous les acteurs qui sont prêts à coopérer.

En février 2019, on comptait dans les prisons du pays 14 067 personnes détenues en attente de leur procès, soit une nette augmentation par rapport aux 11 703 recensées en octobre 2017. Le nombre de prisonniers et prisonnières en détention provisoire dépasse la capacité d’accueil totale des prisons malgaches, qui est de 10 600 détenus. À Madagascar, les détenu·e·s en attente de jugement sont incarcérés dans des conditions épouvantables, qui mettent leur vie en danger et sont loin de respecter le droit et les normes internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits humains. Dans ce contexte, les violations de nombreux droits fondamentaux sont devenues monnaie courante: détention arbitraire, non respect des garanties en matière d’équité des procès, violations de l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.