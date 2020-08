Pandémie – La covid-19 reprend du souffle

Le coronavirus est confirmé sur plus de 20% des prélèvements analysés. En parallèle, le nombre des patients décédés se multiplie dans la capitale et dans les régions.

L a semaine s’achève avec une augmentation silencieuse du nombre des nouveaux contaminés et des patients décédés. Hier, trois décès liés au coronavirus sont rapportés ainsi que cent quatre cas positifs sur les cinq cent trois prélèvements effectués.

« Jeudi, un homme âgé de 50 ans a succombé du coronavirus. Puis, une ressortissante chinoise dans un état grave est rapidement évacuée vers Fianarantsoa. En conséquence, l’hôpital d’Ihosy ne compte plus aucun malade du coronavirus. Une trentaine de contaminés se soignent à domicile et le seul hôpital que compte le chef-lieu de la région Ihorombe continue à souffrir d’un manque d’équipements et d’une capacité d’accueil limitée. La maternité réservée aux femmes qui viennent accoucher a, par exemple, accueilli la patiente chinoise contaminée en raison de la saturation de l’hôpital », souligne Jean Razafimahefa, directeur de cabinet de la région Ihorombe et premier responsable régional de la lutte contre la covid-19. Ce décès n’a pas encore été inscrit dans le rapport de la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana ces dernières quarante-huit heures.

Hausse

Dans la région Bongolava où un nombre important de contaminés a été indiqué par les autorités dans la capitale une fois, la population constate l’incohérence entre la réalité dans laquelle elle se trouve et les statistiques publiquement annoncés. Pour hier, ce sont deux cas de décès dans la région Analamanga et un dans la région Diana qui ont été signalés. Ces deux régions enregistrent quotidiennement,depuis trois jours, des décès liés au coronavirus.

Comparé au pourcentage des cas positifs de la veille qui dépassait 18%, celui d’hier s’est élevé à 20,67% après calcul. Trente huit nouveaux cas positifs sur deux cent dix tests ont été révélés jeudi. Hier, cinquante nouveaux contaminés sont signalés dans la région Analamanga et douze dans la ville d’Antsirabe. Dans la localité de Sambava au nord du pays, le nombre de nouveaux cas positifs, annoncés hier, atteint treize.

« Cette situation s’explique par l’intensification du flux d’acheteurs de vanille venus dans la ville et partis de localités où le coronavirus sévit », déclare Judicael Ramangalaza, maire de Sambava. À Ihosy, un professionnel de la santé s’inquiète « de la proportion du nombre de personnes décédées du coronavirus par rapport à celui des contaminés détectés. Car la ville est une plaque tournante de la circulation des personnes venant des régions Atsimo-Andrefana, Anosy, AtsimoAtsinanana et Matsiatra-Ambony où les contaminations flambent ».

Avec l’accroissement du taux de positivité et du nombre de décès, les guérisons connaissent une baisse. Autour de sept cents depuis le début de cette semaine, le nombre de personnes en traitement a atteint la barre des huit cents hier. Quarante-huit patients dans un état grave pris en charge dans les hôpitaux publics de huit villes du pays, figurent parmi ces personnes contaminées en traitement.

Le nombre de guérisons rapportés hier s’élève à vingt trois, soit un effectif en chute par rapport à ceux des jours précédents.