Musique retro – « Be Mozik /Web TV » nourrit la nostalgie des mélomanes

Une initiative unique en son genre, « Be Mozik/Web Tv » continue d’égayer les mélomanessur la plateforme youtube.

REFLET de la richesse musicale de la Grande île, «Be Mozik/ Web Tv » conquiert par son cataloguesur youtube. C’est le chanteur à textes et mélomane Samoëla Rasolofoniaina, qui initie ce projet audiovisuel. Ils sont nombreux à se faire une nouvelle jeunesse grâce à la visibilité exclusive qu’offre la plateforme. Avec un riche catalogue musical qui compte désormais plus d’un millier, voire plus, de chansons et albums en tout genre, « Be Mozik/Web Tv » s’est lancé depuis ce confinement dans la redécouverte pour son public des meilleurs tubes et opus des groupes ou artistes des années 80 à 90 ou encore 2000.

Toutes les générations

La plateforme a entamé une série de remastérisation,pour une meilleure représentation de ces œuvres qui ravivent la nostalgie chez les férus de variétés, folk ou bà-gasy d’antan. D’une manière ludique et harmonieuse, on se plait ainsi à y découvrir des chansons qui ont bercé notre jeunesse.

De l’illustre Henri Ratsimbazafy aux chansons intemporelles de FeoGasy, en passant par le mythique groupe Mahaleo, ou encore les débuts de NyAinga, la sélection s’écoute sans aucune modération sur « Be Mozik/Tv ». À chaque nouvelle semaine, c’est un nouvel album que l’on redécouvre avec leurs paroles. de la poésie de FeoGasy, du charme de Dear Henri, mais aussi de l’engagement de Mahaleo et de la fraternité qui animait alors le groupe NyAinga avec Om Guy. D’autres petites perles musicales y sont encore à apprécier. « Be Mozik/Tv » s’affirme comme une véritable caverne au trésor pour les mélomanes de toutes les générations.