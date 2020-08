Mahajanga – Un four à micro-ondes pour tuer le virus

Le bureau des Douanes de Mahajanga a trouvé une idée ingénieuse de lutter contre le coronavirus, du moins contre sa propagation et la contamination de personnes. « Nous avons créé un four à micro-ondes au bureau du secrétaire qui reçoit le courrier et des documents en papier. Nous les mettons dans le four pendant cinquante secondes, car la chaleur permet de tuer le virus », explique le receveur des Douanes, le Dr Max Zafisolo. Cette nouvelle technique de mesure permet de protéger le personnel de la Douane.

Par ailleurs, depuis lundi, les distributeurs automatiques de billets de banque de la Société générale sont désormais nantis de distributeurs de gel liquide pour le lavage des mains, comme dans les grandes surfaces, grands hôtels et lieux publics. Auparavant, chaque client se servait lui-même pour se laver les mains.

Mais les risques sont encore grands car des centaines de mains toucheront encore ces équipements.