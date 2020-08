Le rôle du pouvoir politique dans la réforme agraire

Mise à part la législation foncière, la sécurité des personnes, des biens et des activités est l’un des facteurs importants de la promotion du paysan sans terre (lire précédentes Notes). Il s’agit donc de mettre fin à la précarité des conditions et du statut de cette catégorie de la population.

Selon Philippe François, la consécration juridique des droits est un facteur certain de sécurité, tant sur le plan civil que pénal. Cependant, l’effectivité de ces règles laisse à désirer dans le monde rural, « la pauvreté étant invoquée souvent comme fait justificatif du comportement délictueux attentatoire à la sécurité ». Cette donnée amène à poser le problème de la sécurité dans un cadre général et multidimensionnel, dans le temps et dans l’espace.

La sécurité affecte les personnes, les biens, les activités et les exploitations. Deux questions sont alors soulevées sur la place de la violence comme facteur inhibant la promotion du monde rural et la paralysie de toute activité économique et, notamment, de production. D’après l’auteur de l’étude, à ce phénomène de brutalité se relie la coercition comme forme d’encadrement de la direction des activités.

« L’unité de nature entre ces deux formes de violence réside dans sa conséquence, à savoir la réduction du paysan au statut de simple exécutant des décisions auxquelles il est absolument étranger». À la limite, la violence rend inutile en soi le paysan sans terre : il est écarté du processus économique et privé de participation active avec possibilité de substitution numérique. « La restauration d’une sécurité minimale est la première des conditions nécessaires à la promotion du monde rural. »

Pire, la sécurité de l’avenir est encore plus difficile à envisager. Car la société rurale reste dépendante des aléas et des agressions de la nature. Cette sécurité de l’avenir apparait comme la mise à disposition de tout ce qui garantit l’intégrité des personnes, des biens, des exploitations et des activités.

La sécurité et l’exclusion, avec la coercition comme mode normal de direction de la société, sont les deux facteurs de mobilisation des paysans et mènent à la redéfinition du rôle et de la place du pouvoir politique dans ce processus de restructuration du monde rural. « Le statut politique du paysannat en est la conséquence directe : la réhabilitation de l’administration dans le cadre du déblocage de la sous administration apparait comme une priorité absolue. » Mais pour cela, il faudra d’abord atteindre l’effectivité de l’administration c’est-à-dire la continuité et l’adaptation du service public, l’efficacité de l’administration.

Toutefois, Philippe François estime qu’au-delà de ces considérations élémentaires relatives à l’administration, il y a lieu de poser le problème de pouvoir politique en soi. « Il apparait inconcevable de conserver l’image d’un pouvoir tutélaire dispensateur des biens et services d’un Fanjakana Raiamandreny. » En effet, cette conception du Pouvoir-Providence entretient l’exclusion du paysan du processus du développement et de restructuration pour le considérer comme un enfant mineur.

La mutation, fondamentale en la matière, consistera ainsi à reconnaitre et à consacrer le droit du paysan à l’initiative et à la conception de son développement. Il ne s’agit pas « d’un développement pour le paysan, mais d’un développement par le paysan ». La reconnaissance de ce droit représente un fait éminemment politique, car elle affecte la redistribution des activités et des attributions dans la vie sociale.

La mutation politique est aussi requise pour réhabiliter les paysans sans terre et elle nécessite une transformation des mentalités. « L’activité rurale et agricole ne peut devenir un levier pour la réhabilitation des paysans sans terre, si elle ne permet pas une professionnalisation agricole. » Ainsi, les journées consacrées chaque jour au travail doivent fournir des revenus décents, calculés en fonction du montant du capital investi et du travail accompli.

Deux contraintes s’imposent donc. D’aune part, une cohérence du niveau général des prix doit être favorisée pour que les prix agricoles ne soient pas sacrifiés et qu’ils prennent en considération le coût des heures de travail agricole. D’autre part, la promotion des petites et moyennes exploitations agricoles ou rurales doit apparaitre comme aussi urgente que dans le domaine des industries et des services.