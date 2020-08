Jérémy Morel – « J’ai l’impression que tout est nouveau »

Le défenseur des Barea retrouve son club formateur, le FC Lorient, cette saison. Il parle de ce nouveau challenge et de ses objectifs avec une équipe qui vient d’accéder en Ligue 1.

À 36 ans, Jérémy Morel est revenu au bercail. Il retrouve son club formateur cette saison. Ce nouveau défi a parfaitement débuté avec une victoire, le weekend dernier, lors du coup d’envoi de la Ligue 1 française.

Le défenseur des Barea aborde ce retour aux sources dans les meilleures conditions, dans une interview parue sur le site web du FC Lorient : « Je suis arrivé avec de la confiance et avec une certaine impatience de retrouver le terrain, le Moustoir, les supporters. C’est un mélange de tout. Même si aujourd’hui je reviens dans mon ancien club, j’ai l’impression que tout est nouveau. C’est vraiment une nouvelle aventure qui démarre. Et j’espère qu’elle sera belle et longue. »

Morel a pu compter sur un accueil chaleureux. « Le premier contact s’est vraiment bien passé », s’exclame-t-il. « On a un très bon groupe qui travaille bien sur le terrain. Les premières impressions sont bonnes. On sait que l’on a beaucoup de travail à fournir mais l’avantage est d’avoir une marge de progression importante. Cela nous laisse entrevoir de belles choses pour le futur », poursuit-il.

Tirer vers le haut

Au-delà de son talent, Jérémy Morel possède énormément d’expériences. Pour avoir notamment évolué à l’Olympique de Marseille, à l’Olympique Lyonnais et à Rennes auparavant, son vécu parle pour lui : « Je vais essayer d’apporter mon expérience au groupe. Mais je suis loin d’être le seul à pouvoir le faire ici. Ce sera à nous, les plus anciens, sur le terrain, de tirer tout le monde vers le haut lorsque nous connaîtrons des périodes plus délicates. Dans ces moments là, il faudra être fort ensemble ».

L’international malgache tient à appuyer sur un point. Il est en mission. Il veut gagner et il veut aider l’équipe à avancer. « Je ne suis pas venu ici pour me la couler douce. Je suis venu ici parce qu’un nouveau challenge important s’est présenté à moi. J’ai encore envie de jouer et de le démontrer. Collectivement, le plus important est de se maintenir », conclut-il.