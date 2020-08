Insécurité à Itaosy – Une bande fait quatre victimes

Des malfaiteurs sévissent à Ambaniala Itaosy et ses environs. Mercredi aux petites heures, quatre différentes personnes ont été victimes d’une même bande. Elles se sont rencontrées à la gendarmerie à qui elles ont raconté ce qui leur était arrivé. Elles se sont fait voler leur argent et leur téléphone. Une d’elles a perdu un million d’ariary, arraché par les brigands.

« Mon neveu a osé résister aux bandits. Il a été frappé par un couteau au visage », raconte un habitant d’Andavamamba qui rejoint tous les jours leur commerce à Itaosy.

« Les policiers ont arrêté de patrouiller dans notre quartier Ambaniala la nuit, et ce depuis le début du confinement. Leur poste ici n’est plus qu’un bureau poussiéreux et la cour est devenue un terrain de pétanque », se plaint une riveraine.

D’après elle, une personne rentrant d’Ambonisoa vers Ambaniala a également été attaquée par des individus armés jeudi. Le même jour, des actes similaires se sont produits à Anjazamihira et à la Cité où une jeune fille a failli être dépouillée de son portable. Elle a été agressée à l’arme blanche par les quidams dont l’un a été appréhendé par le fokonolona, puis livré à la gendarmerie.