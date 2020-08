Géopolitique – Macron à Beyrouth-sur-Seine

Les faits ont, certes, quitté la Une des journaux depuis un certain temps, mais la question est toujours très actuelle : qu’est-ce qui justifie le fait pour Emmanuel Macron de s’être empressé de descendre dans les rues de Beyrouth après la double explosion qui a soufflé des quartiers entiers et en faisant très peu de cas du fait qu’il s’agit d’un pays souverain ?

Le président Michel Aoun, le Premier ministre Hassan Diab, le gouvernement et les institutions libanaises n’existaient tout simplement pas pour l’hôte encombrant, Emmanuel Macron, qui, selon Jordan Bardella, Numéro Deux du Rassemblement national à l’extrême droite de l’échiquier politique français, s’est livré à « un one-man show arrogant et moralisateur ». Car l’initiative du président français, quelles qu’en puissent être les motivations humanitaires lesquelles se doivent de toujours composer avec sa fonction présidentielle, n’a pas fait l’unanimité en France. Jean-Luc Mélenchon, leader de « La France insoumise », a été un des premiers à réagir en parlant ni plus ni moins d’ingérence.

Ingérence, le mot est lâché. Serait-elle comme le cholestérol, avec une bonne et une mauvaise ? Emmanuel Macron balaie d’un revers de main les critiques. Comme l’écrit le journaliste libanais Elie Fayad, il s’agissait d’une « assistance à pays en péril », ce qui expliquait son urgence et la réactivité controversée du président français. Elle a, par contre, été appréciée d’une population locale très francophile, à l’image de cette femme se jetant littéralement dans les bras de Macron.

Le grand perdant de cette opération de relations publiques « au ras du sol » a été le gouvernement libanais qualifié par certains de chroniquement absent et « d’ossifié ». Gérard Arnaud, ancien représentant de la France aux Nations Unies, a tenu à rappeler qu’en 2018, onze milliards de dollars avaient été mis sur la table pour préserver « le trésor qu’est le Liban dans la région », à certaines conditions. « Depuis, la France n’a cessé de demander aux Libanais de remplir ces conditions, de faire leur part de travail. » Les retours attendus ne sont pas venus de la part d’un système politique à la fois sclérosé et miné par la corruption. Le Premier ministre Hassan Diab qui a remis sa démission, alors qu’il n’était en poste que depuis sept mois, l’a lui-même reconnu : « La catastrophe qui a frappé le Liban au cœur est arrivée à cause de la corruption endémique en politique, dans l’administration, et dans l’État. J’ai découvert que la corruption institutionnelle était plus forte que l’État. »

La population a elle aussi fait le lien, à tort ou à raison, car une question est toujours sans réponse jusqu’à ce jour : pourquoi 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium sont-elles restées entreposées depuis six ans au beau milieu de la ville et sans mesure de protection ? Tout cela a ouvert un boulevard à Emmanuel Macron, accueilli comme un messie par une population qui ne reconnait plus ses propres gouvernants. Mais son action est-elle restée dans les limites du politiquement correct, surtout de la part du président d’une puissance étrangère ? La souveraineté des États a-t-elle encore un sens ? Le président libanais Michel Aoun a, certes, eu une réaction, mais à la portée très limitée: « Tant que je serai là, je ne permettrai pas que l’on touche à la souveraineté du Liban… » Et de rejeter la suggestion française de faire appel à une expertise internationale pour faire la lumière sur la catastrophe».

Frédéric Encel, géopolitologue spécialiste du Moyen Orient et maître de conférence à Sciences Po, donne entièrement raison au Président : « Cette ingérence d’un pays objectivement allié, qui donne beaucoup au Liban, est-elle préférable ou pas à celle de l’Iran ? » C’est là que la géopolitique reprend ses droits, avec cette allusion sans fard à l’épouvantail de service qu’est l’Iran des Ayatollah. Ce dernier, c’est connu, a durablement un pied au « Pays du cèdre » par l’intermédiaire de son puissant allié qu’est le Hezbollah, également aligné sur la Syrie de Bachar El Assad. Emmanuel Macron a été tout aussi direct dans ses propos : « Si la France ne joue pas son rôle, celle d’une puissance qui croit au multilatéralisme, et qui croit à l’intérêt du peuple libanais, l’ingérence viendra d’une autre puissance. » Comprenez encore et toujours l’Iran, comme quoi une ingérence s’impose quand elle permet d’éviter le pire.

Lors d’une visioconférence organisée conjointement par la France et les Nations Unies, la Communauté internationale a réaffirmé qu’elle ne faisait plus confiance au gouvernement libanais, et annoncé qu’elle allait distribuer « directement » à la population 252,7 millions d’euros sans passer par l’État libanais. Le politologue Frédéric Encel en donne le pourquoi : « Vous avez un certain nombre d’Exéats qui donnent au Liban, généralement à fonds perdu, sans savoir ce que cet État fait de cet argent. » La population ne pouvait qu’être aux anges…

Une caractéristiquedu Liban est que, depuis les temps bibliques, c’est avant tout un peuple de marchands pour qui le commerce, donc l’argent, est une valeur primordiale. Une importante diaspora est, par exemple, bien implantée dans toute l’Afrique de l’Ouest où elle opère presque exclusivement dans l’import-export. Dans ce contexte, quelle place reste-t-il à la conscience nationale? Une pétition circulant sur Twittter et demandant à ce que le Liban repasse sous mandat français pour les dix prochaines années, a recueilli soixante mille signatures. Une minorité, certes, mais aussi une composante de l’opinion publique libanaise, dont l’existence est significative.

On ne sait si la sentence glorieusement passée à la postérité, « Ici c’est la France », a été prononcée dans les rues de Beyrouth, mais le site libanais Daraj a ironiquement titré : « Macron, Président de la République libanaise ». Et si c’était tout comme ?