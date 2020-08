Diana – Le gouverneur nomme ses proches collaborateurs

Le numéro un de la région Diana prend son temps pour choisir ses proches collaborateurs. La première vague vient d’être désignée.

Après l’investiture du gouverneur Daodo Arona Marisiky à la tête de la région Diana, il avance à petit pas pour nommer ses proches collaborateurs. Il s’agit donc de la première vague de nomination de son staff. Deux nouveaux responsables sont ainsi nommés. Il s’agit de l’administrateur civil Taciano Rakotomanga, désigné pour être le secrétaire général de la région, et du magistrat Sylvain Claude Emile qui occupe le rôle du directeur administratif et financier, un nouveau poste qui n’a jamais existé depuis l’avènement de la région.

Le premier est fort connu par une précédente fonction, en tant que président de la Délégation spéciale de la commune urbaine de Nosy Be. Il a aussi été directeur de l’habitat et du logement auprès du ministère des travaux publics avant d’occuper le poste du chef de service de prépositionnement au sein du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes.

Quant au nouveau DAF de la région, après avoir fait ses études à l’École nationale de la magistrature, il a débuté sa carrière auprès du tribunal financier d’Antsi­ranana en 2012, en qualité de conseiller. Avant cette nouvelle promotion, il a assuré le rôle du commissaire financier en 2019 dans le même établissement. Le choix du gouverneur sur ce dernier correspond à une de ses visions axée sur la lutte contre la corruption.

Les deux nouveaux promus sont chargés d’impulser le développement au niveau régional. Mais dans le cadre de la crise sanitaire, ils devront aussi affronter la gestion de la propagation de la pandémie sur tout le territoire de la région Diana. Le numéro un de Diana a choisi de faire confiance à ses proches collaborateurs, mais aussi à des techniciens qui ont déjà fait leur preuve au sein de l’Administration. L’on y aperçoit aussi une ouverture et une valorisation des compétences déjà existantes.

Lors de la présentation des deux personnalités devant l’ensemble du personnel, Daodo Marisiky a incité les employés à mener un travail d’équipe, un des instruments qui garantissent l’atteinte des objectifs fixés. « La région Diana n’a jamais été mieux placée qu’aujourd’hui pour relever les défis qui l’attendent », dit-il avant ­de conclure:­ «L es dirigeants ne font que tracer le chemin, à l’équipe régionale de le suivre.»