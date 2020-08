CHU Befelatanana – Le service de gastro-entérologie remis aux normes

Coup de neuf au sein du CHU Befelatanana d’Antana­narivo. Dans le centre hospitalier, les maladies digestives représentent la deuxième cause d’hospitalisation avec plus de cent-vingt hospitalisations mensuelles. En outre, ce service est le seul existant dans les centres hospitaliers universitaires de la capitale, alors même que les pathologies digestives constituent l’un des principaux motifs d’hospitalisation à Madagas­car. Mais la dégradation de l’Unité de gastro-entérologie et le manque de matériel participent à la détérioration progressive des soins dispensés aux patients.

C’est en ce sens qu’une réhabilitation sera effectuée dans ce service, à travers le programme MIAHY JOVENA. Il s’agit d’une remise aux normes et ce, à travers la dotation en équipements pour permettre un accueil aux normes des patients hospitalisés. Ces équipements comprennent des moniteurs, des aspirateurs chirurgicaux, des chariots à dossiers médicaux, des pousse-seringues électriques ou encore des détendeurs débilitre avec humidificateur.

Les chambres des patients seront aussi réhabilitées, entre autres, les installations électriques ou encore la plomberie. Le programme assure cette remise aux normes pour améliorer l’offre de service public. « Les résultats escomptés étant l’amélioration des conditions d’accueil et de soins des patients hospitalisés. Le personnel soignant, comme les malades, auront des conditions de travail et d’hospitalisation meilleures », lit-on dans un communiqué de la Fondation AXIAN.