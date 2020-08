Calendrier universitaire – Les étudiants dans l’expectative

Le calendrier de la reprise des études au niveau des universités publiques n’a pas été encore annoncé. Une décision de la COPRIES est attendue.

Alors que les dates des examens officiels ont été annoncées récemment, les étudiants dans les universités publiques s’interrogent sur leur sort, surtout que l’année universitaire a été chamboulée par la crise sanitaire. Certaines facultés ont pu achever le programme universitaire d’autres en sont restés sur les derniers programmes avant le confinement. « Plusieurs facultés n’ont pas achevé l’année universitaire, c’est le cas des étudiants en faculté des Lettres, de Sciences et les étudiants au niveau de l’École supérieure Polytechnique de Vontovorona. Les étudiants s’inquiètent vu qu’aucune décision n’a été prise jusqu’à présent », indique Manato, représentant des étudiants au sein du CROUA.

Copries

Le cursus a été mis au point mort depuis des mois, alors que la reprise de l’année implique de nombreuses variables. « Il ne faut oublier que la plupart des étudiants ont dû rentrer quelques jours avant la fermeture des lignes régionales. A l’heure actuelle, seuls trois-mille étudiants sont restés au campus. Plus de la moitié des étudiants issus des autres régions sont rentrés chez eux », enchaîne-t-il. La décision de reprise doit, selon le représentant être accompagné de l’ouverture des lignes régionales. Cela, pour permettre aux étudiants de rejoindre le campus. « On attend la décision pour le moment. Mais on espère que ce sera pour bientôt. Sinon l’année universitaire 2018- 2019 risque de se prolonger », indique le représentant des étudiants.

Contacté, le ministère de tutelle a insisté sur le fait que seule la conférence des présidents peut trancher sur la question. Aucune décision n’est donc prise pour le moment. « Une Conférence des Président et Recteurs des Institutions de l’Enseignement Supérieur (COPRIES) a la compétence sur les décisions à prendre sur une éventuelle reprise des cours et la rentrée universitaire dans les universités publiques », indique une source auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

De nombreux paramètres seront à considérer pour cette reprise, avec l’interdiction de rassemblement de plus de cinquante personnes. « Comment va être ce retour sur les bancs de l’université », s’interroge un étudiant en Sciences à l’universi té d’Antananarivo. Néanmoins, certaines universités ont pu terminer le cursus durant le confinement, c’est le cas de certaines facultés dans l’uni­versité Andrainjato Fiana­rantsoa, ou encore de l’université de Mahajanga.