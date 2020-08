Boeny – Recrutement : Sursis à exécution rejeté pour vingt cinq personnes

Le Tribunal administratif de Mahajanga a tranché sur le recours pour le sursis à l’exécution déposé par les vingt-six personnes révoquées au niveau de la Région Boeny, selon l’article 2 de la décision n° 233-20 /REGBN /GOUV du 11 août 2020, et d’après la note N°076-20/ REG-BN/ GOUV du 7 août 2020 portant suspension des personnels.

Hier, un seul sur les vingt six personnes a bénéficié de ce sursis, à cause d’un vice de forme. Ils ont déposé une requête groupée au lieu d’une requête individuelle. L’audi­ence s’était tenue hier matin.

« De tels recrutements, qui échappent à l’expédition des affaires courantes, sont considérés comme contraire à l’esprit même de la fonction d’intérimaire. On ne peut pas se permettre de dilapider l’argent de l’État dans des emplois fictifs, à l’exemple d’un secrétaire recruté qui devait rester au bureau au lieu d’accompagner le chef de la région dans toutes ses missions. Nous allons nous battre pour défendre l’intérêt public et général », explique le chef du service régional de réglementation et du contentieux au niveau de la région.

Le recrutement de­ ces employés­ est considéré comme une violation des dispositifs du décret n°2019- 822 du 19 avril 2019 portant nomination des chefs de région intérimaires en qualité d’ordonnateurs suppléants des régions et relative à des actes de recrutement massif du personnel qui engage juridiquement et financièrement la région Boeny.