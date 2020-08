Bepc et Baccalauréat – Les épreuves d’EPS annulées

Les épreuves d’Éducation physique et sportive sont supprimées pour la session 2020. C’est le cas pour les examens du baccalauréat et du BEPC. Les deux ministères de tutelle, à savoir, celui de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et celui de l’Éducation nationale l’ont annoncé sur leurs pages Facebook, hier matin.

Les épreuves d’EPS du baccalauréat ont été annulées en raison de la préparation insuffisante des élèves à cette épreuve. « Les candidats ne sont pas suffisamment préparés pour affronter les épreuves d’EPS et ce manque de préparation risque de provoquer des malaises physiques », peut-on-lire dans le communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon le même communiqué, cette décision se base sur des études minutieuses, surtout afin d’éviter la propagation du virus. Les épreuves collectives pouvant constituer un facteur de propagation de la covid-19. Le risque de chevauchement des épreuves pratiques avec celles écrites des autres matières est assez important, ce qui pourrait engendrer de fortes perturbations dans l’organisation des sessions du baccalauréat. Les épreuves d’EPS seront donc suspendues suivant la décision annoncée par le président de la République. Celles des examens du BEPC le seront également. L’épreuve écrite d’EPS sera aussi suspendue.

Cette décision sera uniformisée sur tout le territoire, et elle concerne toutes les circonscriptions scolaires alors que des candidats dans les régions autres qu’Analamanga ont entamé cette épreuve facultative pour le BEPC. Près de cent quatorze circonscriptions scolaires l’ont déjà effectuée, telles celles des Atsinanana, Itasy, Bongolava. Mais « les notes obtenues par les candidats ne seront pas prises en compte. La décision a été prise après la concertation des responsables », indique Herimanana Razafimahefa, secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, joint au téléphone, hier. Pour le baccalauréat, l’EPS sera supprimée à titre exceptionnel cette année.

Enfin, les dates des examens du baccalauréat sont maintenant connues. Le calendrier initial sera reporté du 19 au 23 octobre à partir de 7 heures pour le baccalauréat d’enseignement général. Le baccalauréat professionnel et technique se déroulera du 19 au 23 octobre pour la première partie, et du 26 au 29 octobre pour la deuxième partie. Les dates ont été fixées afin d’éviter le chevauchement avec les dates d’examen du CEPE et du BEPC.