Académie militaire – Des pilotes dans les rangs des nouveaux officiers

La traditionnelle cérémonie de sortie de promotion à l’Académie militaire s’est déroulée, hier. Pour la première fois, des pilotes figurent parmi les nouveaux officiers.

Ils sont au nombre de dix-neuf. Eux, ce sont les nouveaux officiers de l’Armée de l’air, fraîchement sortis de l’Académie militaire d’Antsirabe (ACMIL).

Pour la première fois de son histoire, l’ACMIL sort un cru d’officier de l’armée de l’air. Judicieusement baptisée « Santatra », que l’on peut traduire par La première, les dix-neuf nouveaux officiers pilotes, issus du Peloton spécial d’élevés officiers pilotes (PSEOP), sont les premiers formés à Mada­gascar. « Il s’agit d’un projet présidentiel dans le cadre de l’amélioration de la lutte contre l’insécurité», déclare le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale.

Restructuration

Auparavant, les officiers sortant de l’ACMIL voulant intégrer l’Armée de l’air devaient faire leur gamme à l’étranger. Cette fois-ci donc, les formations pourront se faire localement. À entendre les explications d’hier, une Académie de formation des pilotes de l’armée de l’air pourrait ouvrir ses portes dès l’année prochaine à la base aéronavale d’Imerintsia­tosika.

Redonner ses lettres de noblesse à l’Armée, notamment, en redonnant des ailes aux forces aériennes. Ces dernières ont ainsi été dotées de nouveaux aéronefs dont des hélicoptères et d’un avion-cargo CASA. De là, a découlé le projet de créer une mention formation d’élèves officiers pilotes, à l’ACMIL. Outre la promotion « Santatra », deux autres promotions d’élèves officiers se sont vues remettre leurs galons durant le «Fandresena», nom donné à la sortie de promotion de l’ACMIL, hier.

La 41e promotion baptisée « 50e anniversaire », en l’honneur du 50e anniversaire de l’ACMIL, au nombre de soixante-sept élèves, et la 21e promotion du peloton interarmes dénommée «Andraina», ont également été présentées et décorées durant le «Fandre­sena», d’hier. La cérémonie d’hier, par ailleurs, renoue avec une pratique mise de côté depuis quelques années. La sortie de promotion a été nocturne, mais toujours en présence de Andry Rajoelina, président de la République.

«Le pays attend beaucoup de vous. La responsabilité qui vous incombe nécessite de la volonté, de l’abnégation et surtout, l’amour de la patrie», a déclaré le chef de l’État, qui est aussi, le chef suprême des Forces armées. Les nouveaux officiers de l’ACMIL seront, du reste, les premiers nouveaux gradés dans l’ère de la restructuration de l’Armée. Une nécessite au regard des nouvelles menaces et des nouveaux enjeux de défense et de sécurité, selon le ministre Rakoto­nirina.