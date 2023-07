SANTÉ – Les déchets plastiques favorisent les maladies pulmonaires

Un danger imminent. L’utilisation des plastiques ainsi que l’existence des déchets plastiques est un facteur très dangereux de la maladie pulmonaire. Le réseau des médias africains pour la santé et l’environnement l’a annoncé hier, lors de leurs rencontres qui se tiennent tous les 3 mois. Madagascar est dans la phase très alarmante sur les effets des déchets plastiques. Près de 2000 personnes souffrent de maladie pulmonaire à Madagascar. « Le problème à Madagascar, c’est que les méthodes de transformation des déchets plastiques sont inappropriées et cela peut créer un terrain propice à des maladies », selon un médecin panéliste de l’évènement. Inhaler les polluants venant du recyclage des déchets plastiques peut provoquer des problèmes respiratoires et exacerber des troubles respiratoires existants. La Grande île souffre de cette maladie puisqu’on ne peut pas faire grand-chose face à ce problème. « Nous avons un plan d’action pour lutter contre les déchets plastiques qui nécessite une mise à jour très importante. Pour l’heure, on ne peut que les réduire et aussi interdire l’utilisation des sacs plastiques d’une épaisseur de moins de 40 microns qui est toujours en vigueur en ce moment », explique Jean Claude Salama, le directeur de la gestion des pollutions et des déchets, auprès du ministère de l’Environnement et du développement durable. Les déchets plastiques risquent de ne plus diminuer à Madagascar. Le milieu hospitalier est le premier endroit où les alternatives des plastiques n’existent pas encore. Ce milieu produit différentes typologies de déchets plastiques par jour. Le plus grand objectif est de réduire les déchets plastiques jusqu’à 80 % en 2040 pour la santé de la population.