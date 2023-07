PRÉCAMPAGNE – Rajaonarimampianina met le cap sur le Sud-est

La reprise. Hery Rajaonarimampianina, ancien président de la République, et probable candidat à la présidentielle, reprend la route. Il met le cap sur des localités de la partie Sud-est du pays. Sur son chemin, il a fait halte à Ambositra, hier. “Hery Rajaonarimam­pianina n’a pas peur de l’élection”, déclare le chef de file du parti “Hery vaovao ho an’i Madagasikara” (HVM), en réponse à la presse, dans la capitale de la région Amoron’i Mania. Des propos qu’il a déjà lancés durant une conférence qu’il a tenue à Sabotsy Namehana, sa ville natale, le 8 juillet. Jusqu’ici, cependant, l’ancien locataire d’Iavoloha refuse de se prononcer sur sa candidature ou non à la prochaine joute électorale qu’il affirme ne pas craindre. À l’instar de candidats déclarés ou d’autres per­sonnalités politiques pressenties candidates, Hery Rajaonarimampianina, lui aussi, s’engage dans les tournées politiques. Une précampagne qui ne dit pas son nom. Dans ses déplacements, le patron du HVM fait d’une pierre deux coups. Se rappeler aux bons souvenirs de la population, mais aussi, requinquer sa base politique, notamment, les militants Bleus. “Je suis rentré au pays pour apporter de l’espoir”, lance-t-il alors à ses partisans à Ambositra. Un leitmotiv qu’il a dit à son retour au bercail, le 11 février, et qu’il réitère à chaque prise de parole devant ses ouailles. Le programme Fisandratana est l’autre argument de prédilection de l’ancien président de la République. Auquel s’ajoutent les charges contre le pouvoir. Hery Rajaonarimampi­anina affirme avoir des solutions aux maux du pays et inscrit en priorité la lutte contre l’insécurité alimentaire. Ce sera, visiblement, le principal sujet qu’il évoquera devant les habitants de Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno et Ankaramalaza. Des villes du Sud-est sont également inscrites sur son plan de route jusqu’à mercredi.