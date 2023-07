LOISIRS – L’IKM présente «Antsika hisôma» pour les enfants

Le centre culturel malgache, IKM Antsahavola invite les enfants âgés de 6 à 13 ans à une exploration culturelle à travers son événement annuel, «Antsika hisôma».

Créée en 2016, cette activité a pour objectif de divertir les enfants tout en préservant et en valorisant les jeux traditionnels malgaches. «L’édition de cette année promet d’être exceptionnelle, avec des ateliers qui s’étendront tout au long du mois d’août. Un changement significatif par rapport à son format précédent de trois jours, cette durée prolongée ouvre de nouvelles perspectives aux enfants pour qu’ils se plongent dans la richesse des traditions malgaches», mentionne Landy Rakoto, chargée de communication au sein de l’IKM. Dès le 1er août, L’IKM Antsahavola accueillera avec enthousiasme les enfants participants, leur offrant un environnement propice à l’épanouissement créatif et culturel. Le programme soigneusement conçu garantit que chaque jour sera rempli de diverses activités, permettant aux enfants d’explorer différents aspects d’une culture vibrante. L’IKM proposera aux participants quatre ateliers différents. Le premier, appelé «Kilonga mifaly», met l’accent sur le bricolage, la cuisine, le dessin, le recyclage, les contes et la danse, combinant ainsi diverses activités pour favoriser la créativité et l’imagination. Le deuxième atelier, “Kilonga mialavoly”, propose des activités telles que la broderie, le crochet, le macramé et la peinture, offrant ainsi l’opportunité de développer l’habileté manuelle et le sens artistique.

Différents ateliers

Ensuite, le troisième, «sahy an-tsehatra,» permettra aux participants de s’exercer à l’art de l’expression orale et scénique, favorisant la confiance en soi et l’éloquence. Enfin, le quatrième atelier, “Tolakandro misôma,” comprendra des projections de films. “Le succès d’Antsika hisôma repose non seulement sur l’enthousiasme des enfants, mais aussi sur le soutien indéfectible de leurs parents”, explique Landy Rakoto. Conscient de cet aspect crucial, l’IKM a choisi judicieusement son emplacement à Antsahavola, idéalement situé au cœur de la ville. Cela permet aux parents d’accompagner facilement leurs enfants, leur permettant de participer aux activités tout en gérant leurs responsabilités quotidiennes. À la fin d’ «Antsika hisôma», une sortie culturelle exceptionnelle est programmée, à laquelle tous les participants se retrouveront, partageant leurs expériences communes.