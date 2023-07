JUDO – CHAMPIONNAT D’AFRIQUE JUNIORS – L’équipe malgache éliminée par la formation marocaine

Élimination précoce pour l’équipe hôte. L’équipe malgache s’est fait éliminer, dès le premier tour, l’équivalent des huitièmes de finale au championnat d’Afrique par équipe des juniors, hier au Palais des sports Mahamasina. Madagascar s’est incliné par trois victoires contre quatre, devant le Maroc, et n’a plus eu la chance de procéder au repêchage car il est éliminé avant les quarts de finale. Les deux pays se sont pourtant séparés sur trois victoires partout après les six combats disputés, grâce aux victoires arrachées par Laura Rasoanaivo championne en titre des -70kg filles, Michel Nasandratriniaina Tafita chez les plus de 100kg et la victoire par forfait de Dubon Michel Freddy Razafimandimby, surclassé dans la catégorie des -73kg. Il a fallu procéder au combat mort subite ou golden score pour départager les deux équipes. Tiré au sort, les combattants dans la catégorie des lourds de plus de 100kg ont dû remonter sur le tatami et Tafita a, cette fois, perdu par ippon face un adversaire largement plus costaud que lui. Point final pour le sommet continental des juniors, place ce samedi aux épreuves individuelles du sommet continental des cadets. Les combats par équipe de la même catégorie boucleront en beauté, dimanche, la joute africaine des jeunes.