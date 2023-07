JEUX DES ÎLES – Le stade d’Alarobia retrouve des couleurs

La piste en tartan du stade d’Alarobia commence à prendre forme avec les traçages qui séparent les huit couloirs exigés par l’IAAF.

Le temple de l’athlétisme malgache qu’est le stade d’Alarobia, qui recevra quelques épreuves d’athlétisme de la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien, commence à prendre forme et fera la fierté de tous les athlètes et sportifs. Un pari qui est presque gagné pour l’État. Depuis le début des travaux, à la mi-juillet, jusqu’à ce jour, tous les grands travaux sont presque terminés. Les dix-neuf travailleurs dirigés par deux Chinois, entrent maintenant dans les traçages et les marquages distinctifs de toutes les épreuves en athlétisme. Travaillant sept jours sur sept, le délai des travaux de soixante jours est largement suffisant. Un ouvrier explique: « Comme vous pouvez le constater, tout le monde a parlé avec ironie que la réhabilitation de la piste en tartan d’Alarobia, ne sera jamais terminée. Je ne vise personne, mais le résultat est là. D’ici une semaine ou quelques jours de plus, tout sera terminé en ce qui concerne la piste proprement dite », confie-t-il. à l’entrée du stade proprement dit, trois ouvriers travaillent le sol pour l’engazonnement de l’entrée principale, deux gars arrosent le grand stade qui commence à trouver une couleur verdoyante. Un autre employé de la commune urbaine qui s’occupe du gazon renchérit: « Nous terminons notre travail sur l’engazonnement cette semaine et il appartient à d’autres ouvriers d’assurer l’arrosage et l’entretien du stade. »

Trente années d’expérience

Après les travaux, le plus dur qui reste à faire, est l’obtention de l’homologation de l’IAAF. Les pistes d’athlétisme, pour être homologuées, doivent répondre à des exigences et conditions édictées par l’IAAF répondant à la norme NF 90-100, dans les compétitions internationales. Eric Saraely, délégué technique et officiel technique international en athlétisme, précise: « Les Chinois chargés de rénover la piste d’Alarobia ont plus de trente années d’expérience en Afrique et dans le monde. Mon seul problème est qu’ils travaillent par routine. Heureusement que nous nous sommes rendus sur place. Après discussion, nous leur avons transmis un plan détaillé de tout ce qui doit être posé. Les différentes couleurs exigées sont respectées. A mon avis, ce stade obtiendra l’homologation de l’IAAF et c’est le souhait de tous ».

La norme NF-400

Pour avoir la norme NF-400, quatre conditions doivent être respectées: la module de richesse: elle concerne l’épaisseur de la pellicule de liant enrobant le granulat au niveau de l’enrobé; un meilleur contrôle des revêtements: il concerne le contrôle de la composition des revêtements, en fonction des échantillons d’origine, par un laboratoire spécialisé avec une fiche technique des éléments précis pour chaque produit; rénovation des éléments de diagnostic indispensables: la nature des enrobés, la qualité du support, la résistance à l’arrachement, le niveau de la glissade et l’amortissement; modification de la pente des demi-lunes: une pente maximale de 0,4% pour évacuer l’eau.