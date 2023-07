JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Une victoire suffit aux Ankoay pour filer en quarts

Coup d’envoi. La cérémonie d’ouverture de la IXe édition des Jeux de la Francophonie s’est déroulée hier, au stade des Martyrs à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madagascar y est représenté par trente-quatre sportifs dans cinq disciplines. Trois d’entre elles débutent la compétition ce samedi. Chanceux, Madagascar hérite d’un groupe de trois, si les deux autres poules sont formées de quatre pays. Trois équipes des deux groupes de quatre et deux du groupe de la Grande île se qualifieront en quarts de finale. Les Ankoay filles joueront leur premier match cet après-midi à 16h30, heure malgache, contre les Lionnes Indomptables camerounaises au gymnase de l’Université Unikin. La victoire, face au Cameroun, sera synonyme de qualification en quarts. En cas de défaite, les protégées du coach Prisca Razananirina devraient assurer la victoire au deuxième et dernier match de poule, contre les Aigles de Carthage tunisiennes, programmé le dimanche à 21 heures. Le groupe A est composé du Tchad, Liban, Roumanie et RD Congo, tandis que la poule B est formée de Haïti, Sénégal, Bénin et la République de Congo. Les quarts auront lieu le 1er août.

Préparation aux JIOI

Madagascar alignera six combattants en lutte libre, dont la phase éliminatoire débutera ce samedi, au gymnase Tata Rafael. En tennis de table, deux expatriés y défendront les couleurs nationales, à savoir les champions d’Afrique zone Est, Fabio Rakotoarimanana qui était d’ailleurs le porte-drapeau malgache à la cérémonie d’ouverture, et Hanitra Karen Raharimanana. Les finales des épreuves individuelles et double mixte sont programmées le 3 août. Le judo commencera le 2 août, au gymnase Tata Raphael. Madagascar sera représenté par huit combattants, en l’occurrence Rianah Ramahefarison (66kg), Fetra Ranaivosoa (81kg), Rayan Ravelojaona (73kg), Marco Lebrun Razafindrakalo (100kg) chez les garçons et du côté des filles il y a Mireille Andria­mifehy (52kg), Narindra Rakotovao (57kg), Laura Rasoanaivo Razafy (70kg) et Natacha Razafindrakalo (48kg). La compétition de l’athlétisme s’étalera du 31 juillet au 4 août, toujours au stade des Martyrs. Six athlètes sont engagés, dont deux pensionnaires du centre de Dakar, Sidonie Fiadanantsoa (100m haies) et Claudine Nomenja­nahary (100 et 200m). Les quatre locaux sont Todisoa Franck Rabearisoa (400m, 400m haies), Patrice Remandro (800m), Richard Tsima Tahianjanahary (3000m steeple) et Florentine Razanaman­droso (longueur). La majorité de ses porte-fanions du pays à Kinshasa font partie de la sélection nationale aux Jeux des îles.