JANJIRIKY – Une danse traditionnelle d’origine malgache

Janjiriky est une danse traditionnelle d’origine vezo, pratiquée principalement dans les régions frontalières sud et sud-ouest de Mada­gascar. Cette danse se caractérise par un mouvement d’épaules tremblantes, synchronisé avec des musiques spéciales, évoluant au rythme envoûtant du manekiteky. «Cette danse traditionnelle a des similitudes avec d’autres danses telles que le manekiteky, cependant elle possède son propre rythme, sublimé par des sons de guitare, créé par Dedaky. Bien que Janjiriky soit actuellement en vogue en Afrique, il est important de souligner que c’est à Madagascar qu’elle a vu le jour et qu’elle a été initialement transmise par la culture vezo. J’ai appris le Janjiriky depuis mon enfance à Ambovombe», explique Tsiliva. Cette danse traditionnelle est pratiquée par divers groupes ethniques à Madagascar, tels que les Bara, les Masikoro, les Mahafaly et les Vezo. «Cette danse spectaculaire a rapidement porté l’attention en Afrique, notamment grâce à une publication sur les réseaux sociaux de Aïcha Tremblé. La vidéo est rapidement devenue virale, suscitant l’admiration et l’enthousiasme des producteurs et des célébrités, tous impressionnés par cette nouvelle et captivante danse», annonce Rossy dans sa page Facebook. Elle est ancrée dans l’identité culturelle malgache et est considérée comme un patrimoine immatériel précieux, à préserver et à protéger. Ainsi, ce style de danse est le reflet d’une identité culturelle, d’une histoire et d’une fierté malgache.