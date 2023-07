INTERSYNDICALE DE LA CNAPS – Les motifs de grève sement le doute

Les motifs de grève au sein de la CNaPS suscitent des interrogations. Sans parler de la création d’une équipe de foot, dont le transport pour son déplacement à l’étranger a laissé 1,5 milliards d’arriérés que les adhérents de la CNaPS doivent honorer. Pourquoi maintenant ? C’est la question que les adhérents de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) se posent à l’heure actuelle concernant la grève de l’intersyndicale des employés de cet établissement. Les arguments qui motivent cette grève sèment le doute chez certaines personnes. Ce n’est pas la première fois que des scandales éclatent depuis plusieurs années pour ne citer que l’octroi d’un prêt d’un montant exorbitant à Air Mada-gascar ou bien la polémique sur l’intérêt de dépenser 150 milliards d’ariary pour construire le complexe sportif de Vontovorona. «Où était l’intersyndicale qui gardait un silence assourdissant lorsque ces affaires avaient éclaté ? Pourquoi décide-t-elle subitement de mener une grève maintenant », s’interroge notre interlocuteur qui se demande si « cette grève ne sert finalement qu’au propre intérêt de l’intersyndicale ». « Car il n’est pas rare à Madagascar que derrière un mouvement syndical se cache des dessous politiques, que des syndicalistes agissent pour défendre des intérêts qui ne sont pas ceux du public», explique-t-il avant de poursuivre que «certains syndicalistes peuvent véritablement devenir de véritables mercenaires politiques ». Serait-ce le cas pour les membres de l’intersyndicale de la CNaPS ? Difficile de répondre à la question pour le moment. En tout cas, il est peu probable que les revendications de ceux qui font la grève puissent trouver une issue d’ici peu. Parmi ces motifs figurent, par exemple, les demandes d’explications claires sur l’empri- sonnement du directeur général par intérim qui est de la compétence du Pôle anti-corruption (PAC) et non celle de la CNaPS. En tout cas, des informations circulent que les membres du personnel de la CNaPS sont parmi les mieux lotis du service public. Informations qui évoquent l’existence d’une mutuelle qui bénéficie d’un budget annuel de 300 millions d’ariary et qui fait travailler des proches pour des prestations de nettoyage ou de service de sécurité.