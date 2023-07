Farouk Radama nie s’être évadé

Farouk Radama a fait une vidéo partagée sur Facebook, hier, pour contester le rapport de la gendarmerie et des autorités de la région Sofia, selon lequel il a faussé compagnie aux agents pénitentiaires après un procès. « Je m’en suis sorti sursitaire et ne suis plus détenu. Je ne suis pas obligé de retourner en prison, faire une signature», explique-t-il. Il est happé par d’autres dossiers au Pôle anti-corruption de Mahajanga. Il serait à Antananarivo.