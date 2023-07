ESPA VONTOVORONA – Plus de douze mille ingénieurs sortants

Les ingénieurs se multiplient. L’École Supérieur polytechnique d’Antanana-rivo (ESPA), a sorti plus de douze mille ingénieurs depuis sa création. C’est ce qui a été annoncé hier, lors du début de la célébration du cinquantième anniversaire de l’école. Célébration qui a été effectuée dans l’enceinte de l’École, à Vontovorona. Des professeurs, des étudiants, des anciens, des parents et familles sont venus nombreux pour assister à ce grand évènement, qui a débuté par un grand carnaval, suivi d’un culte œcuménique et d’une remise de distinctions honorifiques et aussi de différents certificats. L’ESPA Vontovorona est une grande pépinière des personnes excellentes et brillantes. Ces douze mille ingénieurs sont issus des seize mentions reparties dans quatre pôles de spécialisation. Les étudiants choisissent entre le génie civil, le génie de science de la terre, le génie des sciences et technologies industrielles et le génie des procédés industriels. Suivant la norme internationale des écoles polytechniques, les étudiants doivent terminer leurs cinq années d’études pour devenir ingénieur. « Après cinq années d’études, ils deviendront ingénieurs selon leurs domaines d’études. Avec deux ans d’enseignement de bases avec les techniques. Les trois années restantes sont consacrées à l’enseignement des spécialités », explique le Professeur Rijalalaina Rakotosaona, directeur de l’ESPA. Les sortants travaillent actuellement en tant que technicien dans divers domaines ainsi que sur la gestion des entreprises. L’École a été créée en 1973 avec près de trois-cents jeunes admis par an. L’admission est par voie de concours. « Seulement, pour le niveau Master, la sélection de dossier est organisée pour ceux qui en ont besoin », ajoute le directeur.

Ambition

Le diplôme de baccalauréat est exigé pour pouvoir entrer à l’ESPA, avec des grands background. « Entrer dans cette école est jugé compliquer puisque seules les meilleurs sont admis. Les candidats aux concours d’entrer sont près de trois mille. Moins de 10 % d’entre eux sont admis chaque année », affirme un ancien de l’école. L’École sort des polytechniciens au service de la nation. Les sortants n’ont pas trop de difficultés pour trouver de l’emploi. La réputation de l’ESPA en est l’une des raisons. « Je ne suis pas resté chômeur trop longtemps. Les compétences et les connaissances reçues sont très nécessaires dans le monde du travail », selon Hajaniaina Randrianandrasana, un ancien de l’École, actuellement entrepreneur. À ses debuts, l’’ESPA était installée à l’Université d’Antananarivo avant de déménager à Vontovorona, en 1985. Actuellement, elle est au 84e rang du classement des Écoles polytechniques d’Afrique. L’ambition pour les cinquante prochaines années est de hisser l’ESPA au même rang que les meilleures universités à l’étranger.