CHANGEMENT CLIMATIQUE – Dix-neuf millions de dollars pour le Sud

Un financement additionnel de plus de 19 millions de dollars est destiné à redresser les conséquences du changement climatique dans le Sud. La population vulnérable en est le bénéficiaire.

Assistance. Fournir des appuis aux populations vulnérables qui souffrent des retombées des actuelles crises climatiques, et mettre en place une meilleure réponse face à ce phénomène.C’est ce que les autorités de l’Etat malgache en collaboration avec la Banque mondiale feront du financement additionnel octroyé par la Banque Africaine de Développement (BAD) à Madagascar à travers le programme «Africa Disaster Risk Financing» (ADRIFi). D’après les responsables de ce projet, il s’agit là, d’un financement additionnel qui fait suite à une évaluation du projet. Un montant total de 19 250 000 dollars soit 9 432 milliards d’ariary a de ce fait été alloué à l’ADRIFi. Selon les explications fournies, « ce financement additionnel a pour but de promouvoir la résilience et la réponse face aux chocs climatiques à Madagascar en améliorant la Gestion des Risques et des catastrophes et l’adaptation au changement climatique », indiquent les chargés de projet. La mise en œuvre du projet se fera sur une durée comprise entre 2023 et 2026, c’est la Cellule de Prévention et de la Gestion Urgences (CPGU) qui lui servira de fer de lance. Pour lancer concrètement le projet, la CPGU avait décidé de se lancer dans la distribution de vivres. Pour la journée d’hier, le projet ADRIFi avait décidé de venir au chevet des populations des communes rurales de Marofarihy (Manakara) d’Anosivelo à Farafangana. Des populations qui avaient fait les frais des passages des deux cyclones en début d’année, Freddy et Cheneso et qui avaient vu leurs moyens de subsistance fragilisés par d’autres aléas climatiques, survenus ces dernières années comme la sécheresse.

Convention tripartite

Toutefois, la CPGU ne compte pas s’arrêter là. Une convention tripartite avait été signée entre les partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’État Malgache pour mettre à exécution la partie don dudit programme. Les ménages qui vont bénéficier de ces appuis se verront ainsi dotés de 25 Kilos de riz, 5 kilos de légumineuses plus un litre d’huile, opération à répéter pour 80 000 ménages des districts comme Farafangana, Vangaindrano ou encore Manakara.