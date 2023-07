BADMINTON – Razafindravahy donne un coup de pouce

Ministre coach du badminton, Edgard Razafindravahy a rendu visite aux membres de l’équipe nationale, hier. Il a apporté des apports nutritifs et des médicaments.

Un raiaman-dreny. C’est dans ce sens que le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy a rendu visite aux vingt- trois membres de l’équipe nationale de badminton hier à Vontovorona. Hébergés à l’hôtel Les Hérons où ils préparent les onzièmes Jeux des îles de l’océan Indien, les badistes ont apprécié cette visite. C’est d’ailleurs en connaisseur que le ministre Razafindravahy est venu. Pour avoir été un joueur et un champion dans cette discipline, il a prodigué de précieux conseils aux joueurs outre les compléments alimentaires comprenant des biscuits, du fromage, du jus et surtout des médicaments et vitamines. « Ayez la rage de vaincre. Désormais vous devez vous concentrer sur vos objectifs. Vous êtes des ambassadeurs et soyez un modèle pour la jeunesse », a-t-il recommandé. Le ministre Razafindravahy a par la suite suggéré la tenue d’une fiche individuelle pour chaque joueur. Cela permet de voir l’évolution de chacun et de rectifier le tir s’il le faut. Le représentant des joueurs Haja Vonjinirina Marc Alberto a promis de faire le maximum et d’être digne de ce soutien. Il en a profité pour revendiquer une indemnité pour les joueurs pendant le regroupement.

Espoir

Le ministre Razafindra­vahy l’a parfaitement compris et a promis de voir de près ce problème. « Ce n’est pas facile de passer plusieurs semaines loin de la famille mais c’est un devoir envers le pays. Je vous soutiens jusqu’au bout. Je vous conseille de vous concentrer moralement et physiquement pour atteindre l’objectif », a souligné le ministre. Sept médailles d’or sont à disputer en badminton. En onze éditions, le badminton n’a eu la moindre médaille, mais cette fois le président de la Fédération malgache de badminton, Jean Aimé Ravalison, a annoncé: « Je suis conscient du niveau des îles sœurs comme les Maldives, les Seychelles, Maurice et La Réunion mais après le stage en Chine, il y a des raisons d’y croire ». Il reste à améliorer quelques détails comme le tapis d’entraînement, la salle transpercée par les rayons de soleil. Le ministre Razafimahefa a tout de suite pris des dispositions pour que tout soit résolu dès aujourd’hui. Jusqu’ici le tandem fonctionne bien.