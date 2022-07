Business school – L’Iscam sort de nouveaux diplômés

Une cérémonie solennelle. À la mesure de l’événement à l’Espace Les Colonnades de Merimanjaka. Pour la sortie de la 31ème promotion de l’Iscam. « Baptisée Oitra, le dépassement de soi, cette fournée est composée de 541 diplômés. Avec deux catégories de parcours académiques. La formation initiale et continue. La première a formé des étudiants couronnés par la licence et le master. La seconde a été couronnée par le diplôme d’études supérieures approfondies, et le diplôme d’études professionnalisant. Le tout avec le savoir-faire et l’expérience de l’Iscam » selon les explications données par le docteur Hajaina Ravoaja, directeur académique de cet institut qui ne cesse de consolider sa notoriété bien établie.

« Les sortants de l’Iscam sont très recherchés sur le marché concurrentiel du travail. Beaucoup ont pu créer leurs propres entreprises. Prospères et contribuant d’une manière effective à l’essor de l’économie nationale » se félicite Hajaina Ravoaja. Comme Michou Rasolofomanana, marraine d’Oitra, à la tête d’Amadeus Madagascar, proposant des solutions informatiques pour les agences de voyages. Quant aux deux majors, Razafy Andriamifehy et Michelle Mamiaritiana, ils ont la ferme intention de faire carrière dans l’expertise comptable.