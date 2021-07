Trafic de drogue – Des prévenus sous haute surveillance

Un présumé dealer de drogue dure se trouve sous le feu des projecteurs ces derniers jours. Il a été mis en détention préventive, à Antanimora, le 6 juillet avec cinq Nigériens et d’autres Malgaches soupçonnés d’avoir formé un réseau de trafiquants de cocaïne, d’héroïne, d’amphé­tamine, de skunk et d’ecstasy dans la capitale. Or, les 12 et 13 juillet, ses comptes facebook étaient restés actifs. Des photos y ont été publiées et des commen­taires écrits sur ses murs.

Une série de vérifications a été effectuée en passant par la police judiciaire, le ministère public jusqu’ à l’administration pénitentiaire.

Les personnes qui sont derrière les comptes attendent d’être identifiées. Le mis en cause, quant à lui, est bel et bien enfermé à la maison centrale, placé sous mandat de dépôt avec ses présumés coauteurs. Ils attendent leur procès qui se tiendra vers la dernière semaine d’août si aucun changement n’aura lieu.

La semaine passée, un autre Nigérien et dix Malgaches ont été également incarcérés pour dé­tention de dix grammes de cocaïne. Un coup de filet de la police du premier arrondissement.