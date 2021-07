Bilan covid-19 – Un nouveau décès signalé

A la date du 27 juillet, une personne a succombé au coronavirus, selon le bilan hebdomadaire de la COVID-19 partagé sur la chaîne publique. Le décès est survenu dans la région Analamanga. Ce qui ramène le nombre total de décès à neuf cent quarante six depuis le mois de mars 2020 jusqu’au 27 juillet 2021. Huit nouveaux cas ont été dé tec tés dans la région Analamanga, trois dans la région et six dans la région Haute Matsiatra.

Ces nouveaux cas ont été répertoriés à partir de mille soixante-trois tests effectués. Ce qui ramène le taux de positivité à 0,7% dans la Grande île. Vingt-cinq patients sont annoncés guéris à la date du 14 juillet. Le nombre de personnes en traitement est actuellement de trente et elles sont dans une forme grave.

Alors que le nombre de nouveaux cas ne dépasse pas les deux nouveaux cas en deux jours, le relâchement des gestes barrières est flagrant dans tous les lieux publics de la capitale. Certains professionnels de la santé mettent l’accent sur le maintien des gestes puisque tant qu’il y a encore un cas positif, le pays n’est pas à l’abri d’une nouvelle vague de contamination. « À la lumière des cas actifs de la Covid-19, il ne faut pas oublier que le coronavirus est encore présent dans la société », met en garde un médecin.