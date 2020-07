Travail – Vendredi sera un jour férié

Trois jours « off », cette semaine. Le week-end se prolonge en trois jours. Le vendredi 31 juillet est un jour férié, chômé et payé, partout dans le territoire Malgache. Le « Eid Al Adha », une fête musulmane, sera célébré le 31 juillet, comme l’a indiqué l’association culturelle « Fikambanana silamo malagasy ». Selon une note du ministère du Travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales, les journées des deux fêtes musulmanes, le Eid Al Fitr et le Eid Al Adha, sont décrétées fériées, chômées et payées pour l’année 2020.

L’État a déclaré férié le Eid Al Fitr, qui marque la rupture du jeûne du mois de ramadan, et le Eid Al Adha, la fête du sacrifice, au même titre que les fêtes chrétiennes comme le Noël, les Pâques, la Pentecôte ou encore l’Assomption e t l’Ascension, depuis 2019. À l’époque, une source au sein du ministère a expliqué que cette décision a été prise, en vue d’assurer un traitement égalitaire des chrétiens et des musulmans.